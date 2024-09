Partita valida per la 3^ giornata del Campionato Serie C NOW è in programma domenica 8 settembre, alle ore 21:15, al Comunale di Chiavari.

ASCOLI PICENO – Sono in vendita i biglietti per assistere a VIRTUS ENTELLA-ASCOLI, partita valida per la 3^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma domenica 8 settembre, alle ore 21:15, al Comunale di Chiavari.

Il settore destinato ai sostenitori bianconeri è la “Gradinata Nord” (1729 posti), il prezzo del biglietto è di € 11,00 (compresa prevendita) e il circuito di riferimento è Etes. La vendita sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 7 settembre.

Per l’acquisto online clicca su: https://www.etes.it/sale/event/81409/virtus%20entella%20-%20ascoli?idProdotto=81409

Punto vendita: Brecciarol Bar, Via Salaria Inferiore, 21 – Ascoli.

Info utili:

I bambini sino a 6 anni potranno entrare gratuitamente, previo il rilascio del biglietto omaggio da richiedere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] entro il termine perentorio di sabato 7 settembre;

uscita autostradale consigliata: Lavagna.

