La gara valida per la terza giornata del girone B di serie C, in programma alle 21.15 è stata rinviata a data da destinarsi

ASCOLI PICENO- La gara tra Virtus Entella e Ascoli, valida per la terza giornata del girone B di serie C, in programma alle 21.15 al Comunale di Chiavari è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’allerta meteo arancione diramata sul centro e sul levante della Liguria fino alle 22.

L’annuncio è arrivato direttamente dal Comune di Chiavari che ha sottolineato come nel caso in cui l’allerta arrivi al livello arancione lo stadio Comunale non possa rimanere aperto.

