Consiste in un raduno per auto d’epoca, ben conservate e restaurate, simbolo della storia, della tecnica automobilistica e del costume italiani, alla scoperta dei borghi, dei paesaggi e della cultura

OFFIDA – Domenica 15 settembre, dalle ore 10:30, in Piazza del Popolo si terrà l’evento “Ruote nella Storia”. Il format, ideato dall’Automobile Club d’Italia – insieme ad ACI Storico, Acisport e l’ANCI – consiste in un raduno per auto d’epoca, ben conservate e restaurate, simbolo della storia, della tecnica automobilistica e del costume italiani, alla scoperta dei borghi, dei paesaggi e della cultura.

“Iniziativa di altissimo rilievo – commenta l’assessora al Turismo, Isabella Bosano – saranno oltre 54 gli equipaggi che arriveranno in Piazza del Popolo, tanti visitatori che potranno conoscere le bellezze del nostro territorio. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con i Borghi più Belli d’Italia”. “L’ evento – aggiunge il presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, Ivo Panichi – ci dà la possibilità di andare per i territori, di viverli e di far conoscere i nostri borghi”.

Il vice presidente, Mario Laureati, ha precisato del valore aggiunto di questo evento rispetto a quelli del passato: se il territorio scopre le auto d’epoca grazie al raduno, poi i possessori dei veicoli visiteranno il borgo: “Ci auguriamo una presenza dei ragazzi che potranno conoscere la storia delle auto nella mostra allestita al Polo museale Palazzo De Castellotti”.

Proprio all’inaugurazione della mostra, avvenuta nella mattina del 10 settembre, è intervenuto Attilio Facconi, esperto di storia delle auto. “Una passione, quella per le auto storiche, che porto avanti da 30 anni. L’Italia è stata leader del mondo della motoristica negli anni ‘30, con auto, aerei e navi e fu italiano il record velocità sulla terra dell’epoca: si raggiunsero i 336 chilometri orari. Fummo sempre noi a inserire un bimotore nell’Alfa Romeo”.

“Lieti di costruire occasione di collaborazione di questa importanza – conclude il sindaco Luigi Massa – e teniamo la linea su questo. Dopo aver ospitato una tappa delle Mille Miglia nel 2023, Offida aggiunge un altro tassello a un percorso sempre in movimento che lega comunità, storia e bellezza e che si confronta con i tempi moderni”.

Come si svolgerà la giornata

Due carovane di equipaggi partiranno con le loro auto d’epoca da Ascoli Piceno in Piazza Stazione alle ore 9 e da Fermo in Piazza del Popolo alle ore 8:30 per convergere con

percorsi diversi, tra colline, paesaggi e saliscendi che caratterizzano l’entroterra piceno.

Alle ore 10:30 è previsto l’arrivo dei partecipanti in Piazza del Popolo ad Offida, dove verranno

esposte le auto d’epoca. Qui dopo il saluto delle autorità locali si potrà effettuare la visita guidata

del borgo, a partire da Santa Maria della Rocca. Dopo il pranzo, dalle ore 15, è previsto un tour al Polo Museale offidano.

Per l’occasione l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo per la prima volta ha allestito una mostra – visitabile al Polo museale – relativa alla cultura dell’auto d’epoca vista come bene culturale. Questa installazione sarà visitabile dal 10 al 23 settembre e vuole essere un punto d’incontro tra diverse culture e periodi, rivolto principalmente ai giovani e alle scolaresche.

Alla manifestazione “Ruote nella Storia”prenderanno parte i soci ACI e ACI Storico con le loro auto d’epoca immatricolate prima del 31 dicembre 1990.

