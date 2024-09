ASCOLI PICENO – Dal 13 al 15 settembre andrà in scena “Tracce poetiche. Passeggiate sonore sulle vite dei Santi”, uno spettacolo itinerante che attraverserà i borghi di Appignano del Tronto, Cossignano e Offida, ispirato alle storie leggendarie e poetiche di tre Santi legati a questi territori.

L’evento, una passeggiata sonora con cuffie, offrirà un’esperienza coinvolgente che unisce la bellezza dei borghi con l’arte dell’ascolto e della poesia. Il filo conduttore che accomuna i tre borghi sarà la narrazione poetica delle vite di San Giorgio per Cossignano, San Michele Arcangelo per Appignano del Tronto e San Leonardo per Offida.

Questa iniziativa rappresenta una nuova forma di condivisione e scoperta dei piccoli borghi dell’entroterra piceno. Le vite dei Santi saranno raccontate attraverso percorsi sensoriali, passeggiate sonore, installazioni artistiche e videomapping, direzione artistica di La Casa di Asterione. Il programma prevede due spettacoli in ciascun Comune, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.

L’evento si terrà secondo il seguente calendario:

Offida: San Leonardo – Il trionfo della luce sull’oscurità (13 settembre) ore 21:00 e ore 22:30

Cossignano: San Giorgio – Una lezione di coraggio (14 settembre) ore 21:00 e ore 22:30

Appignano del Tronto: San Michele Arcangelo – La battaglia tra San Michele e le forze del male (15 settembre) ore 19:00 e ore 21:00.

Il festival, che mira a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dei borghi, rappresenta un’importante occasione culturale e turistica, qualificando i borghi come attrattori di rilievo nella regione Marche. Grazie a Regione Marche ente che ha ideato finanziato e promosso l’evento.

Ulteriori informazioni sugli eventi collaterali nei siti istituzionali die comuni e sul sito MarcheStorie.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.