ASCOLI PICENO – Nella mattinata dell’11 settembre il Comandante della Legione Carabinieri “Marche”, il Generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, in vista del suo prossimo trasferimento al Comando Generale quale Capo del Dipartimento per l’Organizzazione Sanitaria e Veterinaria, ha incontrato una nutrita rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno. Oltre agli Ufficiali ed ai Comandanti delle Stazioni, erano presenti anche alcuni rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso dell’incontro con il personale, il Generale Cagnazzo ha espresso attestazioni di stima e riconoscenza per l’operato dei militari nella Provincia ascolana, che ha voluto ringraziare singolarmente, conquistando così ampia credibilità sul territorio. Rimarcando il fondamentale ruolo e la rilevanza del servizio che ogni carabiniere svolge per tutta la comunità a lui affidata, ha, inoltre, evidenziato l’importanza di profondere massimo entusiasmo ed impegno nelle attività quotidiane. Il Comandante Provinciale di Ascoli Piceno, Colonnello Domenico Barone, ha ringraziato a nome di tutti i Carabinieri della provincia il Signor Generale per l’illuminante azione di guida, le parole di apprezzamento rivolte verso l’Arma ascolana e per l’affetto sempre assicurato a tutti i militari dipendenti ai quali non è mai mancato il senso della “Grande famiglia dell’Arma”.

Infine, a nome di tutti i Carabinieri della provincia, nell’augurare ogni successo anche per il nuovo prestigioso incarico, ha voluto donargli un quadro in legno pregiato, raffigurante la fiamma dell’Arma con i colori della Bandiera Italiana e dei Carabinieri, prodotto da un artigiano della zona di Acquasanta Terme.

