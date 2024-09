Come avviene già da qualche anno, al corso possono iscriversi anche i ragazzi fino a 19 anni tesserati con una società di calcio; si potrà infatti continuare a giocare e contemporaneamente arbitrare

ASCOLI PICENO – E’ iniziata ieri mattina, 13 settembre, l’azione di reclutamento da parte degli arbitri della sezione ‘G. Guiducci’ di Ascoli, davanti alle scuole superiori, alla ricerca di nuovi direttori di gara. Grazie al gran lavoro di Luca Albertini, responsabile del corso arbitri, e di altri colleghi della sezione, è stato distribuito materiale promozionale e sono state fatte le prime iscrizioni al nuovo corso che prenderà il via martedì 15 ottobre alle ore 18.30. Il corso è gratuito ed è rivolto ad entrambe i sessi di età compresa tra i 14 e i 39 anni sia per i cittadini dell’Unione Europea che per gli extracomunitari dotati di regolare permesso di soggiorno. Il reclutamento nelle scuole proseguirà anche nei prossimi sabato mattina.

Come avviene già da qualche anno, al corso possono iscriversi anche i ragazzi fino a 19 anni tesserati con una società di calcio; si potrà infatti continuare a giocare e contemporaneamente arbitrare. Poi si potrà scegliere se continuare la carriera arbitrale o proseguire quella da calciatore. Le lezioni inizieranno con un incontro conoscitivo tenuto dal Presidente Massimiliano Bachetti e si terranno nella sede della sezione arbitri ‘G. Guiducci’ in via De Dominicis, al piano terra della palestra di Atletica Pesante a due passi dal Campo Scuola.



Il superamento del corso permetterà di avere la tessera per l'accesso gratuito a tutti gli stadi e ai palazzetti dello sport dove sono in programma gare della Figc, ma permetterà anche di ottenere l'attestato di qualifica valido per i crediti formativi scolastici. Info: 0736.41439 Mail [email protected] Cell. Luca Albertini: 349.6748546

"Abbiamo già una decina di iscritti, tra cui due ragazze – ha dichiarato con soddisfazione il presidente Massimiliano Bachetti – e sono certo che altri si aggiungeranno nei prossimi giorni. La novità del doppio tesseramento sta piacendo molto in tutta Italia e sono già diversi gli arbitri-calciatori anche nella nostra sezione. Grazie alla collaborazione con i settori giovanili delle società calcistiche ascolane c'è molta curiosità nel venire a provare a dirigere una gara di calcio dei propri coetanei. Noi vi aspettiamo in sezione".

“Abbiamo già una decina di iscritti, tra cui due ragazze – ha dichiarato con soddisfazione il presidente Massimiliano Bachetti – e sono certo che altri si aggiungeranno nei prossimi giorni. La novità del doppio tesseramento sta piacendo molto in tutta Italia e sono già diversi gli arbitri-calciatori anche nella nostra sezione. Grazie alla collaborazione con i settori giovanili delle società calcistiche ascolane c’è molta curiosità nel venire a provare a dirigere una gara di calcio dei propri coetanei. Noi vi aspettiamo in sezione”.

