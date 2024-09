PAGLIARE DEL TRONTO – “Una domenica davvero speciale trascorsa presso l’Oasi La Valle di Pagliare del Tronto, nel comune di Spinetoli. Abbiamo organizzato una bellissima passeggiata ecologica partendo dall’oasi fino a tutto il lungofiume Tronto, un’occasione per riconnetterci con la natura, immergendoci nella sua quiete e bellezza. Camminando tra gli alberi, lungo i sentieri che costeggiano il fiume, ci siamo sentiti parte di quel paesaggio, in sintonia con l’ambiente circostante e gli animali che lo popolano”.

Così in una nota l’associazione Questione Natura, giunta in redazione il 14 settembre: “La biodiversità di questo luogo è davvero sorprendente. Ad ogni passo, ci siamo resi conto di quanto sia ricco il nostro territorio: un tesoro naturale fatto di flora e fauna che coesistono in un equilibrio perfetto. Uccelli, insetti, piccoli animali che si muovono tra le foglie: tutto ci ha parlato di armonia e di rispetto per la vita. È stato un momento magico, in cui ci siamo fermati ad ascoltare i suoni della natura e a respirare profondamente l’aria pulita. Ma non è stato solo il paesaggio a renderci felici. La cosa più bella è stata vivere questa esperienza insieme, condividendo emozioni e riflessioni, riscoprendo il valore dello stare insieme in modo semplice e autentico. Abbiamo avuto l’opportunità di conoscerci meglio, chiacchierare e creare legami significativi mentre camminavamo fianco a fianco, sentendoci parte di un’unica grande comunità in sintonia con Madre Natura. Dopo la passeggiata, è arrivato uno dei momenti più attesi: il nostro picnic ecologico. Abbiamo scelto di abbandonare la plastica, consapevoli del suo impatto dannoso sull’ambiente. Nessuna posata di plastica, nessuna bottiglia monouso: ogni dettaglio è stato pensato per rispettare l’ecosistema che ci stava ospitando. Abbiamo mangiato cibi deliziosi, rigorosamente a chilometro zero, preparati con ingredienti locali e naturali. Frutta, verdura, pane fatto in casa… tutto ciò che la natura ci offre, nel pieno rispetto della terra”.

“La giornata si è conclusa con la sensazione di aver fatto qualcosa di buono, non solo per noi stessi ma anche per l’ambiente. Abbiamo imparato che, proprio come nel sottobosco, dove tutto si rinnova e nulla va sprecato, anche noi possiamo vivere in modo più consapevole e responsabile. È stato un piccolo contributo, ma importante, per imitare la perfezione del ciclo naturale – prosegue Questione Natura – In sintesi, è stata una giornata fantastica, in armonia con la natura e tra di noi. Abbiamo riscoperto quanto sia prezioso rallentare, ascoltare e rispettare i ritmi della Terra. E, alla fine, ci siamo resi conto che le vere ricchezze non stanno nelle cose materiali, ma nei momenti condivisi e nella consapevolezza di essere parte di un sistema molto più grande. Ogni partecipante ha ricevuto in omaggio un libro per sponsorizzare il messaggio di condivisione della cultura che portiamo avanti dal 2021. Grazie al contributo di Roberta Mariani, Venanzio Cameli, Diana Pulsoni, Mattia Scipioni, Le Gemelle Varini e Mamma Carmem, Roberto Cameli”.

