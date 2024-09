Costituisce un’importante occasione per indagare le trasformazioni che investono il nostro tempo e che coinvolgono i campi dell’economia, del lavoro, delle imprese, per ricercare percorsi e buone pratiche di sviluppo della società, delle istituzioni e del territorio

OFFIDA – Al via, questo fine settimana, il IX Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza organizzato dalla Fondazione Lavoroperlapersona ETS. L’edizione 2024, dal titolo In equilibrio precario. Crescita, bisogni e lavoro, che si svolgerà ad Offida il 20-21 e 22 settembre, costituisce un’importante occasione per indagare le trasformazioni che investono il nostro tempo e che coinvolgono i campi dell’economia, del lavoro, delle imprese, per ricercare percorsi e buone pratiche di sviluppo della società, delle istituzioni e del territorio.

“Insieme a un folto gruppo di studiosi, donne e uomini d’impresa, leader di organizzazioni internazionali dialogheremo di questioni importanti per il benessere delle persone e della società – racconta Gabriele Gabrielli, presidente della Fondazione Lavoroperlapersona ETS – La domanda che ci interessa esplorare è come trovare un equilibrio meno precario trasformando il capitalismo anche per superare disuguaglianze crescenti e insopportabili. Come sempre un posto centrale lo riserveremo al lavoro che va ripensato per accogliere i valori delle più giovani generazioni. Ci saranno anche importanti novità: parleremo della condizione dei bambini, delle questioni demografiche e anche di sport.”

E sarà lo stesso presidente Gabrielli, insieme a Luigi Massa, sindaco di Offida, a dare avvio ai lavori, con l’apertura del seminario, venerdì alle 18:00. Durante la serata sarà proiettato in anteprima il film del regista Giovanni Panozzo, realizzato per l’occasione e prodotto dalla Fondazione Lavoroperlapersona ETS.

Il ricco programma, consultabile alla pagina https://www.lavoroperlapersona.it/wp-content/uploads/2024/08/Pieghevole-Seminario-2024.pdf, vede il contributo di tanti ospiti illustri che si avvicenderanno nella cornice del teatro Serpente Aureo.

L’evento proporrà tre sessioni di approfondimento, ognuna composta da un breve video iniziale, la lecture di un accademico e l’ascolto di una testimonianza, al termine della quale saranno realizzati Gruppi di Lavoro. I titoli: I sessione, Crescita – Può essere un fine in sé? Come Riconciliare Economia e benessere? II sessione, Bisogni – L’emergenza delle disuguaglianze. Quale priorità? III sessione, Lavoro – Lavoro e vita. Ridefinire l’esperienza lavorativa?

Immancabili i momenti conviviali, presso Vinea, Enoteca Regionale Marche. Si segnalano, inoltre, la mostra fotografica allestita nella ex chiesa di San Michele dal titolo “Sulle tracce del lavoro che resiste”, di Alice Zorzin e Davide Lhamid, ex alunni di Scuola Jack London, e lo spettacolo “Ciò che conta. Storie di atleti e di cuore” di e con Stefano Tosoni, musiche di Lucio Matricardi, in scena venerdì alle 21:30.

La partecipazione è gratuita e richiede l’iscrizione che può essere effettuata alla pagina: https://www.lavoroperlapersona.it/2024/06/07/ixseminario/.

