ARQUATA DEL TRONTO – Durante un incontro tenutosi ad Arquata del Tronto con l’Assessore della Regione

Marche Andrea Antonini, organizzato dal presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, le imprese, i

tecnici e le comunità locali rappresentate dal Sindaco Michele Franchi e dalle Comunanze Agrarie si è

preso atto delle importanti ricadute sull’economia locale delle nuove filiere forestali.

L’incontro è servito anche a chiarire le esigenze derivanti da una gestione produttiva del patrimonio forestale dell’alta valle

del Tronto.

“Stiamo lavorando per creare le migliori condizioni per tornare a vivere e lavorare nell’area

del cratere – ha dichiarato il Commissario Castelli – i territori di Arquata del Tronto e Acquasanta Terme

rappresentano una straordinaria opportunità per avviare processi produttivi che si basano sulle risorse

locali come legno, castagne e funghi. Lo stiamo facendo finanziando piattaforme di trasformazione che

danno valore aggiunto e valorizzano le professionalità e le competenze locali che assicurano la

sostenibilità della gestione e il presidio del territorio. Il sostegno della Regione Marche grazie

all’Assessore Antonini è fondamentale – conclude Castelli – insieme anche alle altre Regioni del cratere

e al Ministero dell’Agricoltura stiamo lavorando per dimostrare che è possibile assicurare redditi

dignitosi, mettere in sicurezza il territorio e salvaguardare l’ambiente attraverso il rilancio delle attività

tradizionali di queste montagne”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.