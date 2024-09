ASCOLI PICENO- Mister Carrera ha presentato così la sfida di domani con la Lucchese:

“Le vittorie aiutano, questa è stata una settimana in cui abbiamo corretto, come sempre, i piccoli errori commessi contro il Milan. La Lucchese è una squadra rognosa, che non molla di un centimetro, ha calciatori bravi nelle ripartenze rapide e sugli esterni, quindi in fase di impostazione dovremo essere attenti a non commettere errori. Sappiamo che sarà una gara di sofferenza, i toscani contro il Rimini sono stati capaci di rimontare due gol, quindi hanno carattere e spirito di sacrificio, non si danno mai per vinti. Dobbiamo mettere in campo, oltre alla qualità, anche la quantità perché queste partite si vincono soffrendo, vincendo i duelli, servirà cattiveria. Il 4-2-3-1 è il vestito più adatto alla nostra rosa. Se mettiamo in campo la ferocia che vedo negli allenamenti, che facciamo sempre ad alta intensità, è più semplice affrontare la partita. Ad eccezione di Piermarini, sono tutti disponibili”.



