Serie C girone B, quinta giornata girone d’andata

Ore 18.30 stadio “Del Duca”

I bianconeri a 7 punti e reduci dalla vittoria sul Milan Futuro sfidano i rossoneri toscani reduci dal pareggio in rimonta contro il Rimini. Prima dell’inizio della gara un minuto di raccoglimento in memoria di Schillaci. Prima dell’inizio del match sulla curva nord i tifosi hanno steso uno striscione verticale con scritto “Cheri per sempre”, sotto l’ingresso dell’ex curva sud invece gli Ultras 1898 hanno lanciato qualche fumogeno per ricordare Cherif Benigni, tifoso scomparso la squadra ha ringraziato applaudendo la curva.

Sulla panchina degli ospiti Mister Gorgone, squalificato è sostituito dal vice Testini. Non ci saranno gli infortunati Costantino, Fazzi, Giacchino e Gucher. Nell’Ascoli assente Piermarini.

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Adjapong (38’ st Alagna), Menna, Curado, Maurizii (38’ st Quaranta); Bertini (25’ st D’Uffizi), Varone; Tirelli (15’ st Campagna), Tremolada (15’ st Caccavo), Marsura; Corazza. A disp.: Abati, Raffaelli, Silipo, Bando, Maiga S., Cozzoli, Gagliolo, Tavcar, Gagliardi, Achik. All. Carrera LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Frison, Sabbione, Gasbarro; Antoni, Welbeck, Tumbarello, Catanese (38’ st Djibril), Quirini (31’ st Gemignani); Saporiti (31’ st Selvini), Fedato (31’ st Sasanelli, 48’ st Dumbravanu). A disp.: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Magnaghi, Ndiaye, Visconti, Botrini, Leone. All.: Testini ARBITRO: Milone di Taurianova RETI: 22’ st Saporiti (L), 26’ st Corazza (A), 45’ st Sasanelli (L). NOTE: ammoniti Fedato (L), Catanese (L), Gasbarro (L), Quaranta (A), Curado (A), Varone (A), D’Uffizi (A). Espulso al 48’ st Frison (L). Spettatori 4.811 (2.473 abbonati) per un incasso di 34.326,12 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). Rec. 0’ pt, 5’ st.

SECONDO TEMPO

50′ dopo 5 minuti di recupero termina il match, vittoria della Lucchese e fischi dei tifosi ascolani

47′ espulso Frison nella Lucchese

45′ GOL LUCCHESE, dal dischetto non sbaglia Sasanelli e spiazza Livieri

44′ sfiora ancora il gol a Lucchese, batti e ribatti vicino a Livieri miracoloso a parare sulla linea. L’arbitro assegna un rigore

41′ ammonito Varone, punizione alla destra dell’area di rigore Antoni serve il compagno al limite dell’area libero di tirare, palla deviata in corner

39′ cambio Lucchese esce Catanese e entra Djibril, , per l’Ascoli torna in campo Quaranta al posto di Maurizii e Alagna al posto di Adjapong

36′ ammonito Frison per un brutto dallo su D’Uffizi a centrocampo

31′ triplo cambio Lucchese fuori Quirini, Saporiti, Fedato e dentro Gimignani, Selvini, Sasanellli, e

29′ l’ingresso di D’Uffizi ha rianimato il Picchio che ora attacca forsennatamente

26′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, assist di D’Uffizi appena entrato che serve in area piccola Corazza che infila di forza la sua terza rete in campionato

22′ GOL LUCCHESE, eurogol di Saporiti su punizione dai 25 metri, una punizione balisticamente perfetta che si infila sotto al sette alla destra di Livieri

16′ doppio cambio Ascoli, fuori Tremolada e Tirelli, dentro Caccavo e Campagna

13′ tiro di Menna dal limite deviato in corner

10′ PALO COLPITO DA ANTONI, continua il bersagliamento verso la porta di Livieri, inizia la contestazione della curva contro mister Carrera

9′ contropiede Lucchese, si divora il gol Saporito, servito in area con un bel rasoterra. arriva sul secondo palo ma spara alto

7′ punizione per la Lucchese dai trenta metri, brutto fallo su Saporiti, palla in area respinta dalla difesa

1′ inizia la ripresa senza nessun cambio

PRIMO TEMPO

45′ termina la prima frazione, fischi assordanti del pubblico

37′ cross di Marsura in area tagliato verso il secondo palo, Tirelli ci prova ma non arriva in tempo

28′ Batte Tremolada, testa di Menna palla fuori non di molto sopra la traversa

27′ Sfiora il gol La Lucchese, Livieri non precisissimo respinge vicino poi spazza la difesa azionando un contropiede pericolo, punizione dai 30 metri per l’Ascoi

26′ La Lucchese continua a mantenere il pallino del gioco arrivando spesso davanti alla porta

18′ schema da corner, tiro di Catanese respinto in tuffo da Livieri, altro corner per la Luchese che sta schiacciando l’Ascoli nella propri metà campo

7′ primo tiro verso la porta della Lucchese dalla distanza ci prova Saporiti, rasoterra forte che termina sul fondo

3′ disastro difensivo di Maurizii che perde palla in area e innesca una pericolosa azione avversaria, Menna riesce a risolvere deviando davanti a Livieri

0′ inizia il match calcio di inizio, batte la Lucchese

