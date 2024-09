ASCOLI PICENO – Si prevede una grande festa per i cinquant’anni del Settembre Bianconero, dal 1974 al 2024, tutti invitati sabato 28 settembre in Piazza del Popolo ad Ascoli.

Sarà sicuramente festa per tutti quei tifosi che hanno vissuto sugli spalti del “Del Duca” e di tutta Italia le gesta di questo gruppo storico, la cui fama ha varcato i confini nazionali, ma sarà data anche massima attenzione alle nuove generazioni con maglie e gadget distribuiti gratuitamente. Sono invitati soprattutto i bambini ai quali sono stati riservati regali dedicati, per farli entrare nella storia del tifo ascolano, il nostro futuro. Una festa per tutti per generare entusiasmo verso i nostri colori.

Momento molto sentito al quale si chiede la massima partecipazione sarà quello alle 18 nella Cattedrale con la messa in memoria di tutti i tifosi che ora sostengono l’Ascoli dal cielo. Al termine della messa in piazza Arringo le vecchie glorie degli sbandieratori della Quintana di Ascoli si esibiranno in uno spettacolo con ritmi nuovi e coinvolgenti con bandiere rappresentanti il logo della celebrazione dei 50 anni, “il settembrino”! La sagoma alta due metri de “il settembrino” da settimane è in bella vista in bar e locali della città e ha già creato tanta attenzione per la serata. Sarà poi festa grande in Piazza del Popolo con inizio scoppiettante alle 21 quando sul palco posto davanti al palazzo dei Capitani verrà presentata la prima squadra dell’Ascoli Calcio. A seguire tre conduttori d’eccezione, testimoni della storia del gruppo SBN74, Mario La Rocca, Armando Falcioni e Marco D’Emidio intervisteranno ex giocatori e protagonisti degli anni dalla prima promozione in serie A ad oggi, mezzo secolo di storia ricco di tanti successi in campo e fuori, mentre scorreranno video con testimonianze e racconti, ma soprattutto immagini delle coreografie più belle della Curva Sud.

La festa proseguirà con la musica ’70-’80 del Dee Jay Marietto, che, oggi come allora in tante feste, sarà lui a far ballare e ad intonare cori alla Piazza innescati dalla “voce del Picchio” Matteo Piconi. Un grazie sentito all’amministrazione comunale, al sindaco Fioravanti, all’assessore allo sport Stallone per l’organizzazione della festa e soprattutto agli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione del materiale che verrà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti, una busta con al suo interno il “settembrino”, una maglietta e una sciarpa celebrative dell’evento, ma specialmente un cadeau unico, un libro con le foto di 50 anni di storia del Settembre Bianconero, sfogliandolo avrete brividi a non finire.

“L’Ascoli è una fede, non si discute, si ama”, fu uno dei nostri striscioni che campeggiava sotto la sud negli anni ottanta e che oggi in un momento storico non facile vogliamo rilanciare in questo giorno di festa per ricreare quell’entusiasmo che è sempre stato il dodicesimo uomo in campo per l’Ascoli Calcio. Solo e sempre Forza Ascoli!

