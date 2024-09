ASCOLI PICENO – Torna anche quest’anno il Memorial Antonio Bellini, giunto alla settima edizione. Un triangolare di calcio a cinque per ricordare la figura di Antonio, ascolano doc e socio fondatore della società Miracolo Piceno, prematuramente scomparso. A lui sarà dedicata la giornata di grande sport, organizzata dall’Ascoli Calcio a 5 in collaborazione con l’Associazione AscolTiAmo, che si svolgerà sabato 28 settembre, a partire dalle ore 16, al palazzetto ‘Ezio Galosi’ di Monterocco. Sul terreno di gioco si sfideranno tre formazioni di altissimo livello: Italservice Pesaro, Active Network Viterbo (entrambe militanti in serie A) e Kappabi Potenza Picena (serie A2), con tre incontri da 20 minuti di tempo effettivo.

“Siamo molto felici di portare avanti anche quest’anno il Memorial Antonio Bellini – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – L’occasione per ricordare una persona buona e di animo gentile come Antonio, nonché il suo grande amore sportivo per il futsal. In questo modo omaggiamo una persona molto conosciuta e apprezzata in città e nel mondo del calcio a 5: una persona che ha saputo trasmettere importanti valori di sport e di vita a tutti i ragazzi che hanno avuto il piacere di condividere con lui un’esperienza sul parquet di gioco”.

“Antonio Bellini – ha aggiunto l’assessore allo sport Nico Stallone – è stato un personaggio molto importante per la crescita del calcio a cinque nel Piceno. La sua passione e il suo amore per questo sport hanno contribuito al raggiungimento di grandi risultati: è giusto ricordarlo con un prestigioso appuntamento, che porterà ad Ascoli tre tra le più forti squadre del panorama italiano di futsal”.

Conclusione affidata ad Andrea Bellini, fratello di Antonio: “Al triangolare parteciperanno club di assoluto livello, che omaggeranno con un grande pomeriggio di sport il ricordo di Antonio. Ringrazio per la collaborazione l’Asd Ascoli Calcio a 5, ultimo club dove Antonio ha dato il proprio contributo, e le squadre che gratuitamente interverranno a questo evento. Per Ascoli questo Memorial rappresenta un’occasione unica per vedere dal vivo match e campioni di primissimo livello. Ringrazio anche il Comune di Ascoli per aver messo a disposizione il palazzetto Galosi di Monterocco e per aver sostenuto ancora una volta questa iniziativa in ricordo di mio fratello”.

L’ingresso è gratuito, i cittadini sono invitati a partecipare.

