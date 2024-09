OFFIDA – Torna l’8a edizione del Festival Serpente Aureo, un evento di teatro amatoriale che si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi per la comunità di Offida e non solo. Grazie alla passione e alla dedizione nella scelta delle opere, da parte del Gruppo Amici dell’Arte (Gad’A) il festival continua a registrare il tutto esaurito ad ogni edizione, dimostrandosi un successo consolidato.

Il primo spettacolo si terrà il 6 ottobre. Andrà in scena l’opera di Gianni Clementi, “Sugo finto”, a cura della Compagnia La Bottega dei Rebardò di Roma.

Sinossi dell’opera: “Addolorata e Rosaria sono due sorelle di mezza età, zitelle, che non fanno che battibeccare e questionare su ogni argomento. Il continuo e comico scambio di accuse ha origine dal diverso modo di interpretare la vita e dalla differenza caratteriale delle due donne.

Rosaria, infatti, risulta essere sempre dominante nei confronti di Addolorata, la quale dunque non fa che subire l’irruenza della sorella. Ma cosa accadrebbe se le due donne si scambiassero i ruoli, se improvvisamente la dominante si ritrovasse vittima e viceversa?

Riuscirebbero a ristabilire un equilibrio e a continuare la loro esistenza, burrascosa ma in fondo affettuosa?”

L’assessora alla Cultura, Marica Cataldi, è anche una delle storiche organizzatrici del festival e sottolinea come quella del Gad’A sia una vera e propria dedizione di volontari che preparano meticolosamente l’evento già da marzo. “Il lavoro del gruppo Amici dell’Arte ha portato il Festival Serpente Aureo a diventare il più partecipato sul territorio italiano. Questa manifestazione rappresenta un legame forte tra i ragazzi, le istituzioni e il mondo dell’associazionismo. Ciò avviene grazie all’impegno del Gad’A nella formazione teatrale dedicata a giovani dagli 8 anni”.

Mauro Moretti, presidente del Gad’A parla di numeri in crescita e un’offerta culturale sempre più ampia, e ha condiviso un dato significativo: “Dall’apertura del bando alla sua chiusura, abbiamo Festival, ma anche l’innalzamento del livello culturale e dell’interesse da parte del pubblico e delle compagnie teatrali.” Moretti ha inoltre evidenziato il coinvolgimento delle attività commerciali locali, che contribuiscono attivamente, creando così un forte legame tra cultura e territorio.

Tra le novità di quest’anno, Moretti anticipa il Kamishibai (un originale ed efficace strumento per l’animazione alla lettura): un’iniziativa dedicata ai bambini che mira a coinvolgerli in attività ludico-educative legate al teatro e alla narrazione.

Donatella Mercolini e Adele Constantini, membri dello staff organizzativo, sono orgogliose di come i ragazzi che partecipano ai laboratori del Festival siano anche coinvolti in veste di giurati nel Festival e di come gli abbonamenti siano ormai acquistati anche da non offidani .

Il sindaco Luigi Massa ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Ringrazio l’assessora Cataldi per aver sostenuto questo progetto culturale. Il Gad’A è diventato uno dei punti di forza della proposta culturale di Offida, un progetto di comunità che coinvolge non solo i giovani e le compagnie amatoriali, ma anche il pubblico. È un’energia che si autoalimenta e cresce anno dopo anno.”

Il Sindaco ha anche auspicato la conferma del contributo anche per questa 8a edizione da parte della Regione Marche: “Ci auguriamo che arrivi presto un contributo per sostenere il Festival, che negli anni ha mantenuto elevati standard qualitativi, mantenendo prezzi accessibili e favorendo uno scambio culturale e turistico tra le compagnie”.

I prossimi appuntamenti:

11 ottobre, ore 21:15 – “Le allegre comari” di Benoit Roland e Roberto Zamengo a cura di Teatroimmagine (Salzano,Ve);

19 ottobre, ore 21:15 – “Trappola per un uomo solo” di Robert Thomas e la Compagnia dell’Orso (Lonigo, Vi);

27 ottobre, ore 17:15 – “Circo equestre Sgueglia” di Raffaele Viviani e i Ladri di Copioni (Torre del Greco, Na);

16 novembre, ore 21:15 – “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand e L’Archibugio (Lonigo, Vi);

23 novembre, ore 21;15 – “Super” di Roberto Ciufoli e il Proscenium Teatro (Azzano Decimo, Pn);

30 novembre, ore 21:15 – “Uomini e topi” di John Steinbeck e I Giardini dell’Arte (Firenze);

8 dicembre, ore 17:15 – “Lo chiamavano Trio” di Anna Marchesini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, a cura del Piano B Teatro (Como).

Per info e prevendita abbonamenti e biglietti Monja Malavolta 0736-888616 (Messaggio Whatsapp 333/4358929)

