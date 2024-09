CASTEL DI LAMA – Riqualificazione del quartiere Casette a Castel di Lama con la realizzazione di 38 nuovi alloggi di edilizia popolare.

Martedì scorso il Comune di Castel di Lama e l’Erap hanno firmato un contratto che sancisce l’avvio di una nuova fase: l’approvazione dei progetti.

Presenti per il Comune il vice sindaco Mattoni, l’assessore Vagnoni oltre ai responsabili dei competenti uffici comunali e per Erap la dottoressa Daniela Carminucci ed Ettore Pandolfi responsabile del presidio di Ascoli.

“Diamo il via alla fase operativa di un progetto da 6,3 milioni di euro – commenta il sindaco Mauro Bochicchio – che darà una risposta concreta alle esigenze abitative di molte persone.

Un investimento importantissimo su Castel di Lama, per cui ringrazio l’Erap, Ettore Pandolfi e, in particolare, Saturnino Di Ruscio. Il Presidente è stato infatti determinante, insistendo e lavorando affinché il progetto potesse vedere la luce, dimostrando grande attenzione per la nostra comunità”.

Il Sindaco ci tiene anche a ringraziare tutti gli uffici comunali che hanno collaborato: “Il progetto è il frutto del loro egregio lavoro”.

