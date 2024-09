Per partecipare (massimo 50 persone) occorre prenotare tramite un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome

OFFIDA – Nuovo appuntamento, sabato 5 ottobre, con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, promossa per il settimo anno consecutivo dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Questa volta sarà Offida a ospitare un evento dedicato al merletto.

Sarà un vero e proprio percorso culturale nella città, con visita guidata gratuita alle botteghe artigiane e al Museo del Merletto.

La manifestazione è realizzata grazie al sostegno di Regione Marche e Comune di Offida, assessorato al turismo.

Il programma dell’iniziativa prevede il ritrovo dei partecipanti alle 15,30 in Piazza del Popolo e a seguire un percoso cittadino della durata di circa 2 ore.

Per partecipare (massimo 50 persone) occorre prenotare tramite un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome.

