ASCOLI PICENO – Con il pregiato patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, torna la Festa del Cioccolato Artigianale, che

giunge quest’anno alla sua sesta edizione. Come di consueto l’evento si svolgerà in Piazza del

Popolo dove, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, i Maestri Cioccolatieri dell’Associazione “Choco

Amore”, provenienti da ben 15 regioni italiane, saranno presenti per offrire le loro straordinarie

creazioni, rappresentando la grande varietà e ricchezza delle tradizioni cioccolatiere italiane,

offrendo un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del cioccolato.

“Da sempre sottolineiamo l’unicità del cioccolato artigianale, che si distingue per freschezza e qualità,

essendo completamente privo di additivi e conservanti. Il nostro cioccolato esalta il sapore autentico

del cacao e ne preserva tutte le proprietà benefiche per il benessere dell’organismo, offrendo

un’esperienza sensoriale ineguagliabile: si scioglie letteralmente in bocca – fanno sapere gli organizzatori – Il cioccolato artigianale non è facilmente reperibile nella distribuzione ordinaria e questa

manifestazione rappresenta l’occasione perfetta per degustare e acquistare cioccolato di alta

qualità. I visitatori potranno esplorare una vasta gamma di specialità regionali, dalla pralineria più

raffinata ai gianduiotti, dai cioccolati speziati a quelli arricchiti con frutta secca.

La Festa del Cioccolato Artigianale non è solo un mercato di delizie, ma un vero e proprio villaggio

dedicato alla dolcezza, con un ricco programma di eventi e attività.

Per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado saranno organizzati Laboratori Didattici. Per

poter partecipare sarà sufficiente iscrivere le proprie classi compilando il “Modulo di iscrizione”

presente sul nostro sito.

Per i più piccoli, sono previste divertenti attività di intrattenimento, tra cui truccabimbi, palloncini e

disegni. Maggiori informazioni e aggiornamenti sul sito www.festedelcioccolato.it

