ASCOLI PICENO – Le cose che vengono fatte con il cuore non possono non avere successo.

Questo è quanto accaduto alla Festa che Mago Cucù ha magnificamente organizzato in onore della Polizia di Stato dove il famoso Astrologo Piceno ha prestato servizio per tantissimi anni.

Molti gli invitati che hanno riempito la sala della pizzeria del Cucù fra i quali spiccava la presenza del Questore di Ascoli Piceno Giuseppe Mastrogiovanni che ha anche ricevuto una bellissima targa ricordo. A far festa c’erano tanti altri ex colleghi poliziotti del mago oltre al Sindaco di Folignano Matteo Terrani insieme suo vice Angelo Flaiani , il Presidente degli Agenti di Commercio Tullio Luciani ed i noti imprenditori Carlo Di Teodoro e Ugo Ferracuti. Serata ottima anche dal punto di vista enogastronomico.

La serata ha avuto inizio con le belle canzoni e la simpatia di Valerio Zanche’, a seguire la Pizzica Salentina della bravissima Giovanna Di Giacinto, per non parlare degli inimitabili e geniali stornelli di Simone, Gianluca ed Andrea, i conosciutissimi “Li Ca’Rrajate” e per finire gli esilaranti dialetti e le fantastiche imitazioni di Angelo Carestia, il famoso Comico Re del Marcuzzo in forma smagliante reduce dal lungo e fortunato tour estivo.

Grande finale con una magnifica torta con il bel logo della Polizia di Stato bella quanto buona e con l’immancabile brindisi.

