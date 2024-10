ASCOLI PICENO – Dopo la pausa feriale è ripresa a pieno ritmo l’attività del Centro Ricreativo, Culturale e di Sollievo ADA Bruno Di Odoardo con in particolare gli appuntamenti formativi ed informativi del progetto “Parlo mi Informo Decido…mi Attivo”, che da qualche anno l’Associazione, appartenente al Terzo Settore, propone presso la propria sede di via Lazio 2 di Pennile di Sotto, affrontando ogni volta tematiche diverse, ma tutte con l’obiettivo di formare ed informare non solo i più anziani, ma anche chiunque fosse interessato.

E così in quest’ambito, per Domenica 6 Ottobre è stato organizzato un incontro-dibattito dal titolo “Il Potere delle Relazioni Sane- Trasformare le relazioni in forza”, che avrà luogo questa volta, anche per favorire la più ampia partecipazione, presso la Bottega del Terzo Settore in corso Trento-Trieste 18. L’incontro introdotto dalla presidente del sodalizio Paola Luzi con il vice presidente Francesco Fabiani e coordinato da Giorgio Fiori con Maurizio Cacciatori, vedrà la partecipazione di primarie autorità della città e soprattutto sarà caratterizzato dalle relazioni di Daniela Tiburzi, business life coach e della dottoressa Rafaella Caponi psicologa, che da tempo collaborano proficuamente con il Centro ADA-Di Odoardo. Con una tale iniziativa si intende effettuare una sorta di viaggio tra le relazioni funzionali e disfunzionali con l’obiettivo finale di migliorare la qualità della vita, coinvolgendo per lo più persone in età matura, ma anche giovani e chiunque voglia migliorare le proprie situazioni relazionali. Si partirà con l’analizzare le diverse tipologie di relazioni, siano esse tossiche e non, ed i loro risvolti psicologici e pratici, stimolando i partecipanti a riflettere sulle loro esperienze interpersonali e a distinguere così quelle costruttive da quelle distruttive, approfondendole per migliorare le interazioni quotidiane e favorire legami solo positivi.

In un momento dunque come quello attuale dove si assiste ad un progressivo degrado sociale, le relazioni sane assumono una importanza prioritaria per migliorare la vita di tutti giorni ed i rapporti con gli altri e pertanto si raccomanda a tutti di non lasciarsi sfuggire una tale opportunità, considerato anche che la partecipazione è del tutto libera ed a titolo gratuito e che al termine verrà offerto un drink dagli organizzatori a tutti i presenti.

