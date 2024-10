ASCOLI PICENO – Patron Pulcinelli a Rete 8 prima della gara: “Mister Di Carlo era quello che pou ci piaceva di più tra gli allenatori liberi, ha esperienza, ha fatto bene in serie A, Be C, non c’era spazio per scommesse esterne, ci sono tanti allenatori a spasso ma non c’era tempo per fare altre scelte, ci da serenità e con due giorni di allenamento non ci saranno grandi sconvolgimenti, ma la sua forza la vedremo già in campo da questa sera. Tesser? cosa poco simpatica, che gradirei lasciare stare.

“Per Mimmo Di Carlo ho grandissima stima e fiducia, obiettivo fare del nostro meglio in ogni gara e arrivare nella zona alta dei playoff. Pescara squadra fantastica, che gioca calcio e Baldini è estremamente in gamba e alcuni giocatori forti che conosco personalmente, cè il nostro ex capitano Brosco, lo stesso Valzania che lo scorso anno era con noi, i due ai quali sono rimasto molto legato.”

