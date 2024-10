ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Il Palazzo dei Capitani, in piazza del Popolo, di Ascoli Piceno, ospiterà un momento qualificante nel campo della salute, del buon vivere e della sostenibilità a vantaggio dei consumatori.

Infatti giovedì 10 ottobre, alle 17, due realtà storiche nel loro specifico campo di attività come la Farmacia Righetti di Ascoli e la cantina Pantaleone di Colonnata Alta, s’impegnano per far meglio conoscere i prodotti di bellezza Apivita, un marchio nato più di quarant’anni fa dalla fantasia e dall’amore per la natura di due farmacisti di Atene, in Grecia, Niki e Nikos Koutsianas. Sarà questo un appuntamento-aperitivo organizzato dalla storica farmacia di via Bonaccorsi per suggerire consigli di benessere, accompagnati dai vini Pantaleone, un prodotto biologico emergente del Piceno. Un marchio che si coniuga alla perfezione con i principi ispiratori di Apivita, affermatosi a livello internazionale come un’eccellenza nella cosmetica, grazie a tecnologie innovative su ingredienti antichi, come i prodotti dell’alveare, ed anche per la sostenibilità applicata alla produzione. D’altro canto la proposta vincola biologica Pantaleone rappresenta una scommessa vinta nell’ambito delle produzioni naturali, “nel rispetto dell’etica del vino e del consumatore”, come ricordano le titolari.

C’è dunque la volontà della Farmacia Righetti di proporre una simbolica stretta di mano tra il marchio ateniese e quello ascolano, per consolidare l’attenzione del consumatore verso le produzioni naturali. Un appuntamento assolutamente da segnare in agenda e non perdere

