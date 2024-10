ASCOLI PICENO – Riprendono le attività del Circolo di Cultura Cinematografica “Don Mauro – Nel corso del tempo” di Monticelli con appuntamenti e ospiti di grande spessore.

Si inizia giovedì 10 ottobre con la retrospettiva su Giorgio Colangeli.

Come ogni anno, infatti, il Cinecircolo dedica l’inizio della sua attività alla retrospettiva su un attore/regista italiano. La retrospettiva partirà giovedì 10 ottobre con il film L’aria salata (2006, 87’) di Alessandro Angelini con Giorgio Colangeli, Giorgio Pasotti e Micaela Cescon. Con questo film Colangeli fu premiato con il David di Donatello 2006 come miglior attore non protagonista. Si proseguirà giovedì 17 ottobre con Lontanto lontano (2019, 92’) di Gianni Di Gregorio con Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio ed Ennio Fantastichini; giovedì 24 ottobre, C’è ancora domani di Paola Cortellesi (2023, 118’) con Giorgio Colangeli, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. Grande appuntamento, giovedì 31 ottobre, con la proiezione di Castelrotto (2023, 105’) di Damiano Giacomelli con Giorgio Colangeli, Denise Tantucci e Fabrizio Ferracane. In quell’occasione il regista e Giorgio Colangeli saranno presenti in sala per presentare il film e dibattere con gli spettatori. Sempre il 31 ottobre nel tardo pomeriggio ci sarà anche la presentazione del cortometraggio (con Colangeli protagonista insieme a tanti “attori” ascolani) “Superbi” che è stato girato lo scorso anno ad Ascoli sul tema delle olive all’ascolana e che tanto interesse suscitò per la comparsa di una insegna in Piazza del Popolo del prodotto tipico ascolano prodotto dai cinesi…

La retrospettiva si concluderà giovedì 7 novembre con l’ultimo film: Dall’alto di una fredda torre (2024, 90’) di Francesco Frangipane con Giorgio Colangeli, Edoardo Pesce, Vanessa Scalera e Anna Bonaiuto.

Il programma proseguirà il 14 novembre con un grande evento a sorpresa per dare poi spazio ad un evento di attualità: “Mastroianni 100 e Loren 90” per celebrare questi due grandi attori del Cinema nel centenario di Marcello Mastorianni e i 90 anni di Sophia Loren. La rassegna sarà anche abbinata al “Gusto del cinema” con degustazione dopo ogni film di prodotti tipici della cucina italiana. Il programma prevede:

21 novembre, 2024: I girasoli (1970, 100’) di Vittorio De Sica con Marcello Mastroianni e Sophia Loren (degustazione frittata)

28 novembre 2024: Sabato, domenica e lunedì (1990, 109’) di Eduardo De Filippo con Sophia Loren (degustazione di ragù napoletano)

05 dicembre 2024: Maccheroni (1985,105’) di Ettore Scola con Marcello Mastroianni (degustazione babbà con la panna)

19 dicembre 2024: Una giornata particolare (1977, 103’) di Ettore Scola con Marcello Mastroianni e Sophia Loren (brindisi augurale natalizio).

