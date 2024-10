ASCOLI PICENO – In concomitanza con l’avvio del G7 sulla salute che si terrà ad Ancona, si terranno mercoledì 9 ottobre, due presidii fuori agli Ospedali, rispettivamente alle 10.30 ad Ascoli Piceno e alle 12.30 a San Benedetto, come del resto accadrà contestualmente in tutto il resto della Regione Marche. “La Sanità marchigiana è in forte sofferenza, e il G7 sulla Sanità ci sembra l’occasione migliore per portare alla luce le difficoltà che cittadine e cittadini vivono per l’accesso alle cure nella nostra Regione: liste d’attesa infinite, pronto soccorso in grave crisi, carenza di personale, sono solo alcune delle problematiche” affermano dalla Cgil Ascoli.

La giornata proseguirà ad Ancona, con il convegno “Contro il mercato della salute: per una sanità pubblica e universale”: promosso dalla Cgil Marche, a partire dalle ore 15,30, presso la Facoltà di Economia “G. Fuà”, aula T27, Ancona, piazzale Martelli Raffaele 8.

All’iniziativa partecipano: Loredana Longhin, segretaria regionale Cgil Marche, Nerina Dirindin, Associazione salute diritto fondamentale, Vittorio Agnoletto , Medicina democratica, Ketty Pesaresi, Fp Cgil Medici, Valeria Bezzeccheri, ginecologa Ast di Ancona, Mauro Gallegati, docente Univpm, Angela Ciaccafava, Comitato Salviamo la sanità pubblica nelle Marcheb e gavino Maciocco, Salute internazionale. Le conclusioni sono affidate a Daniela Barbaresi, segretaria nazionale Cgil.

