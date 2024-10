ASCOLI PICENO – Regolamentazione circolazione veicolare in Lungo Castellano Sisto V dal giorno 14 ottobre 2024 al 19 ottobre 2024 per lavori di asfaltatura e segnaletica orizzontale. Richiedente: Siquini costruzioni srl.

Con l’Ordinanza n. 648 del 9 ottobre 2024 l’Amministratore comunale dispone di regolamentare la circolazione stradale come segue, nei seguenti giorni ed orari :

14 ottobre 2024 dalle ore 08:30 alle ore 12:30

dal 15 ottobre 2024 al 18 ottobre 2024 dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00

19 ottobre 2024 dalle ore 06:00 alle ore 18:00

1) in via Lungo Castellano Sisto V (tratto compreso tra il la scuola M.D’Azeglio inclusa e l’intersezione con Via D. Alighieri ) come di seguito: