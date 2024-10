9^ giornata Campionato Serie C NOW 24/25

domenica 13 ottobre – stadio “Liberati” di Terni – ore 20:45

Questo il commento di Mister Di Carlo al termine di Ternana-Ascoli:

“Quando si perde siamo ovviamente tutti arrabbiati, ci dispiace per i tifosi venuti qui e per chi era a casa. Siamo partiti bene, abbiamo fatto in modo che la Ternana si aprisse un po’, abbiamo disputato un buon primo tempo sotto l’aspetto difensivo di squadra, ma non qualitativamente in attacco, abbiamo provato a venire fuori dal pressing della Ternana, senza riuscirci. A fine primo tempo ero contento perché non avevamo subìto gol. Nella ripresa il primo gol avversario, in fuorigioco, ha dato forza alla Ternana ed è proprio su questo aspetto che dobbiamo migliorare perché dovevamo reagire senza scoprirci troppo, prima o poi il gol puoi farlo. Il raddoppio ci ha tagliato le gambe, così come il terzo gol. Dobbiamo lavorare forte, c’è tempo e spazio per venire fuori da questa situazione, quindi calma perché le qualità ci sono. Dalla sconfitta dobbiamo trovare l’opportunità per reagire”.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Donati, Maestrelli (72’ Loiacono), Capuano, Martella; Corradini (86’ Ferrante), De Boer; Romeo, Curcio (79’ Donnarumma), Cicerelli (79’ Casasola); Cianci (86’ Mattheus). A disp.: Vitali, Patanè, Ferrara, Carboni, Bellavigna, Krastev. All. Abate

ASCOLI (4-3-1-2): Livieri; Adjapong (86’ Alagna), Gagliolo, Quaranta, Cozzoli; Varone (73’ Silipo), Bertini, Marsura (86’ Achik); Tremolada (58’ Tirelli); D’Uffizi (58’ Campagna), Corazza. A disp.: Abati, Raffaelli, Maurizii, Piermarini, Menna, Bando, Maiga S., Tavcar, Gagliardi. All. Di Carlo

ARBITRO: Mucera di Palermo

RETI: 54’ Cianci (T), 63’ Curcio (T), 89’ Mattheus (T), 95’ rig Corazza (A)

NOTE: Ammoniti Varone (A), Cianci (T). Spettatori 5.284 (di cui 1.757 abbonati e 124 ospiti) per un incasso di € 39.091,51 (rateo abbonamenti € 7.084.51). Rec. 1’

pt, 5’ st

SECONDO TEMPO

96′ Gol Ascoli. Calcio di rigore per la Corazza dal dischetto spiazza il portiere e va a segno.

89′- GOL di Mattheus che di testa incorna e cala il tris.

85′- tentativo di Marsura niente di fatto. Entrano Ferrante e Mattheus per la formazione rossoverde e Achik per l’Ascoli.

83′- cartellino giallo per Cianci

80′- Ternana: entrano Casasola e Donnarumma.

73′- per l’Ascoli entra Silipo.

71′- sostituzione per la Ternana: Loiacono entra al posto di Maestrelli.

62′- GOL Ternana con Curcio Assist di Cicerelli dalla sinistra, Livieri non riesce a respingere in profondità e doppio vantaggio

58′- Ascoli entrano Tirelli e Campagna.

54′- Gol Ternana De Boer largo a destra per Maestrelli e poi Cianci sigla la rete del vantaggio.

PRIMO TEMPO

42 – un minuto di recupero assegnato.

38 – Adjapong per Varone. Tiro al volo fuori misura

32 – OCCASIONE TERNANA. Cianci per Donati al volo chiude il triangolo. Tiro fuori

30 – OCCASIONE TERNANA. Terzo angolo Ternana. Cicerelli per il colpo di testa di Capiano. Livieri devia in angolo

28 – OCCASIONE TERNANA. Romeo dal fondo per Donati passaggio per Curcio. Palla alta

18 – OCCASIONE ASCOLI. D’Uffizi si gira e calcia in porta. Palla a lato.

15 partita equilibrata

5 – OCCASIONE TERNANA. Tacco di Curcio per Cianci. Tiro di prima deviato in angolo.

0′ FISCHIO D’INIZIO

TERNANA-ASCOLI, IL TABELLINO

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Donati, Maestrelli, Capuano, Martella; De Boer, Corradini; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci.

In panchina: Vitali, Loiacono, Patanè, Ferrante, Casasola, Mattheus, Ferrara, Carboni, Bellavigna, Krastrev, Donnarumma.

Allenatore: Abate

ASCOLI (4-3-1-2): Livieri; Adjapong, Gagliolo, Quaranta, Cozzoli; Bertini, Varone, Marsura; Tremolada, D’Uffizi; Corazza.

In panchina: Abati, Raffaelli, Maurizii, Silipo, Tirelli, Piermarini, Menna, Campagna, Alagna, Bando, Maiga Silvestri, Tavcar, Gagliardi, Achik.

Allenatore: Di Carlo

ARBITRO: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. assistito da Stefano Franco (sez. Padova) e Alessandro Antonio Boggiani (sez. Monza). Il IV Ufficiale sarà Giorgio Di Cicco (sez. Lanciano).

NOTE: Ammoniti: . Angoli: 5-0. Recupero tempo: 1′ pt; 0′ st.

