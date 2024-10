La giornata è proseguita in serata con il consueto incontro con i soci del Club dove il Governatore ha potuto esprimere la soddisfazione per aver trovato un Club attivo

ASCOLI PICENO – Visita del Governatore del Distretto Rotary D 2090 (Marche, Abruzzo, Umbria e Molise)

Massimo De Liberato al Rotary Club di Ascoli. Il Presidente del Rotary Club di Ascoli Piceno

ha accompagnato il Governatore in una intensa giornata iniziata, con la visita alle cariche

religiose e istituzionali della città (Vescovo, Prefetto, Sindaco) per poi riunirsi con il Consiglio

Direttivo del Club, allargato ai responsabili distrettuali, per una disamina delle attività

e in piano seguendo le indicazioni del Rotary International. Particolare focus è stato dedicato

alla nostra benemerita Fondazione, motore di attività importanti (PolioPlus, Borse per la Pace,

Corsi di formazione per giovani Leader).

La giornata è proseguita in serata con il

consueto incontro con i soci del Club dove il Governatore ha potuto esprimere la

soddisfazione per aver trovato un Club attivo e presente nel territorio e ha potuto esprimere a

tutti le linee guida delineate in questo anno rotariano, importanti per il proseguio delle attività

Al termine, tradizionale scambio di gagliardetti e ricordi della intensa giornata.

