ASCOLI PICENO – Dai super tecnici esperti in ambito chimico – farmaceutico, alle nuove professionalità nel settore della sostenibilità, con un’alta competenza tecnologica sui materiali innovativi.

Sono le figure, molto ricercate, che ITS Academy – Tecnologia e Made in Italy mira a formare, per il biennio 2024 – 2026, nei tre corsi (gratuiti) di alta specializzazione post diploma di Ascoli Piceno, da quest’anno attivi nella nuovissima sede di via del Commercio 116.

I nuovi spazi, dotati di aule equipaggiate con le più moderne attrezzature in ottica 4.0, sono stati inaugurati ieri, lunedì 14 ottobre, alla presenza del presidente di ITS Academy – Tecnologia e Made in Italy, Stefano Zannini, del suo vice Roberta Faraotti, anche vicepresidente di Confindustria Ascoli Piceno, del sindaco Marco Fioravanti e del senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016. Con loro i principali rappresentanti delle aziende leader nel Piceno.

“I nostri corsi, valida alternativa all’istruzione universitaria, – ha affermato il presidente di ITS Academy, Stefano Zannini – sono progettati insieme alle più importanti aziende del territorio, sulle reali necessità. L’obiettivo è quello di formare tecnici qualificati nei settori tecnologici e all’avanguardia oggi difficilmente reperibili, in linea con le esigenze occupazionali del tessuto produttivo”.

La crescente domanda di nuovi talenti con elevate competenze ha portato, ad Ascoli Piceno, ad un incremento degli indirizzi, saliti a quota tre, con la new entry “Tecnologie per la produzione biotecnologica e farmaceutica”: un percorso che intende costruire le abilità necessarie a lavorare con incarichi di tecnico di laboratorio o di product specialist nei comparti chimico, farmaceutico, biomedicale e cosmetico.

Sempre attivi, in versione rivisitata e più orientata al futuro, anche i due corsi “Smart technologies e Materiali innovativi” e “Materiali polimerici e sostenibilità ambientale”. Quest’ultimo, in particolare, è incentrato sulla formazione di figure esperte nello studio e produzione di materiali polimerici innovativi e sostenibili.

“L’investimento sulla formazione – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – rappresenta lo strumento più efficace per accrescere le professionalità delle nuove generazioni e allo stesso tempo per dare risposte concrete alle richieste delle aziende. In questo modo riusciamo a creare opportunità di lavoro, elemento essenziale per far sì che i nostri giovani possano immaginare un futuro in questo territorio”.

Dall’assessore allo Sviluppo economico della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, un messaggio a distanza: “La Giunta regionale ha intrapreso un passo decisivo verso il potenziamento delle nostre eccellenze formative, – ha commentato – dando immediata attuazione alla riforma degli ITS Academy. Rivolgo un particolare augurio alla sede di Ascoli Piceno, affinchè i corsi organizzati possano dare impulso e sviluppo alle imprese e alla formazione del territorio”.

Anche Valentina Aprea, ex sottosegretaria all’Istruzione, Università e Ricerca e responsabile del dipartimento Istruzione di Forza Italia, ha voluto portare i suoi saluti: “Sono certa che i percorsi inaugurati – ha fatto sapere in una lettera – svilupperanno tematiche di innovazione e sostenibilità, promuovendo competenze che sono sempre più richieste in un contesto globale orientato alla transizione ecologica”.

Fiore all’occhiello della formazione del nostro Paese, il valore delle ITS Academy è dato anche dall’impiego di un modello didattico esperienziale, sviluppato con metodologie in grado di offrire agli studenti la possibilità di imparare facendo.

Quest’anno, inoltre, ad Ascoli, così come nelle altre sedi sul territorio, dislocate a Recanati, Ancona, Pesaro e Fano, sarà possibile formarsi nei nuovi laboratori super specialistici, attrezzati con strumentazioni hi – tech di ultima generazione e realizzati con i fondi del PNRR.

“La nuova sede – ha osservato Roberta Faraotti, vicepresidente di ITS Academy e di Confindustria Ascoli Piceno – è sicuramente motivo di orgoglio, perchè rappresentativa di una proposta formativa particolarmente importante per colmare il gap che c’è tra imprese e scuola in tema di competenze”.

Grande soddisfazione è stata infine espressa dal senatore e Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli: “Per poter crescere le nostre comunità – ha affermato – devono prendersi cura dei settori tradizionali, ma al contempo aprirsi allo sviluppo tecnologico e all’innovazione. E’ ciò che stiamo facendo nell’Appennino centrale e iniziative meritorie come quella di ITS si sposano perfettamente con la filosofia di rinascita e sviluppo che stiamo mettendo in campo”.

L’Istituto Tecnologico Superiore ITS Tecnologia e Made in Italy nelle Marche è un Istituto Superiore che opera nella regione Marche da oltre 12 anni e realizza percorsi biennali post diploma, coprogettati con le imprese e le Università del territorio, finalizzati a corrispondere alle esigenze dei settori strategici dell’economia marchigiana e quindi a un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Gli ITS sono scuole di alta tecnologia, istituiti a livello nazionale nel 2008 su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per realizzare percorsi formativi, fortemente richiesti dal mondo del lavoro, altamente professionalizzanti per giovani diplomati. Per l’anno accademico 2024/2025 l’offerta didattica è costituita da ben undici corsi di specializzazione dislocati sul territorio: a Pesaro è attivo il corso ‘Product e interior design: manifattura 4.0 per l’arredamento’, a Fano sono presenti i corsi ‘Smart robotics, digitalizzazione aziendale e progettazione 3D’ e ‘Infrastrutture ed impianti: tra progetti complessi e transizione ecologica’, a Recanati è attivo ‘Design e product management’, mentre Ascoli Piceno dispone di tre percorsi: ‘Tecnologie per la produzione biotecnologica e farmaceutica’, ‘Smart technologies e materiali innovativi’ e infine ‘Materiali polimerici e sostenibilità ambientale’. Ad Ancona i corsi sono quattro: ‘Verso l’Industry 4.0’, ‘ICT e AI per l’Industry 4.0’, ‘Yacht specialist: innovazione e sostenibilità per la nautica di lusso’ e infine ‘Logistica e trasporti 4.0’. Da giugno 2023 la sua sede operativa si trova ad Ancona presso Confindustria Ancona (Via Ingegnere Roberto Bianchi, snc – Ancona).

