Serie C. Il match valido per la decima giornata è in programma sabato 19 ottobre, alle ore 15, al Del Duca.

ASCOLI PICENO – Bianconeri a lavoro per prepararsi al prossimo match contro il Perugia nella gara valida per la decima giornata del Campionato Serie C .

ARBITRO Ad arbitrare sarà Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera. Gli Assistenti sono Giuseppe Lipari di Brescia e Federico Linari di Firenze. Quarto Ufficiale Matteo Dini di Città di Castello.

BIGLIETTI Sono in vendita i biglietti per assistere al match in programma sabato 19 ottobre, alle ore 15, al Del Duca di Ascoli Piceno.

Prezzi e punti vendita sono consultabili al link: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2024-2025/

E’ possibile acquistare i biglietti online su ticketone.it. I residenti nella Provincia di Perugia potranno acquistare il biglietto esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’ “A.C. Perugia Calcio”. Per Ascoli-Perugia non è consentito il cambio nominativo su biglietti e abbonamenti.

CLASSIFICA I biancorossi reduci dalla sconfitta interna contro la Virtus Entella, dopo nove giornate di campionato, si trovano attualmente al dodicesimo posto con 10 punti, frutto di quattro pareggi, due vittorie e tre sconfitte. Ascoli al 15esimo posto con solo 8 punti conquistati, due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte .

PERUGIA Nell’ultima gara contro la Virtus Entella ben cinque i cartellini gialli rifilati alla squadra guidata da mister Formisano. Nessuna squalifica però tra i biancorossi. Terza ammonizione per Giunti, seconda per Amoran, Giraudo e Montevago è la seconda stagionale, prima ammonizione per Ricci.

Tornano a disposizione Matteo Plaia e Luca Di Maggio, rientranti dall’esperienza con le proprie nazionali. Marconi e Daniel Leo, si dovrà ancora attendere invece per il rientro dell’attaccante Sylla. Saranno da verificare le condizioni di Andrea Cisco, l’ala sinistra, subentrato in corso nell’ultima gara ed uscito anzitempo per infortunio.

EX Tra gli ex in attività troviamo nelle fila del Picchio il difensore Marcos Curado, che non sarà della gara in quanto infortunato. Tra i biancorossi gli ex bianconeri, il difensore ancora in recupero post operazione al menisco, Cristian Dell’Orco e l’esterno Federico Ricci.

