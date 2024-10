ACQUASANTA TERME – Appuntamento sociale.

Sabato 19 ottobre presso il Centro polivalente San Luigi Orione di Acquasanta Terme

il club Soroptimist di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Commissariato

Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, ha organizzato un convegno dal titolo

RICOSTRUZIONE POST-SISMA E RIGENERAZIONE SOCIALE – SI SOSTIENE LA

RINASCITA DELLA COMUNITA’. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Presidente

Romina Pica, sarà l’occasione per riaccendere i riflettori sui territori del cratere e per

rinnovare l’impegno del Soroptimist a favore della comunità di Acquasanta. Nel 2017,

il Soroptimist avviò un importante progetto di sostegno in favore della popolazione

locale, con aiuti concreti alle imprese, che furono aiutate a riavviare le proprie attività

gravemente danneggiate. In quegli anni furono devoluti fondi a tre realtà

imprenditoriali femminili ed un aiuto concreto è stato dato alle famiglie, con diverse

borse di studio assegnate agli studenti del cratere. Inoltre, con il contributo del

Soroptimist Europa, fu ideata, progettata e realizzata la Ludoteca Di Paggese che il

club di Ascoli fece costruire in pochissimi mesi ed oggi ospita un centro per l’infanzia.

“A otto anni dal sisma – spiega la presidente Romina Pica – ripartiremo dal cuore del

cratere, per monitorare le azioni messe in campo, per ascoltare le testimonianze dei

protagonisti e per analizzare gli sviluppi futuri dei progetti attivati”.

Oltre al sen Castelli, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma, che farà il punto

degli interventi realizzati sul territorio dalla struttura commissariale, interverranno la

Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità on. Eugenia Maria Roccella,

l’On. Lucia Albano – Sottosegretaria di Stato per l’Economia e le Finanze e la Sen. Elena

Leonardi Vice Presidente Commissione bicamerale d’inchiesta femminicidio e

violenza di genere. Porteranno i saluti istituzionali, oltre al Sindaco di Acquasanta

Sante Stangoni, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il Sindaco di

Ascoli Piceno e Presidente di Anci Marche, Marco Fioravanti, ed il Vescovo di Ascoli S.

Benedetto Montalto e Ripatransone mons. Gianpiero Palmieri.

Sarà una giornata importante – aggiunge la presidente Romina Pica – perché il

Soroptimist darà continuità al progetto di sostegno a favore della comunità di

Acquasanta. Sigleremo infatti un protocollo di intesa con il Comune che getterà le basi

di una rinnovata collaborazione con l’Amministrazione comunale per promuovere

azioni di valorizzazione della ludoteca che abbiamo costruito, affinché diventi un

importante centro di aggregazione per le famiglie e la comunità”. All’evento, che ha

il patrocinio della Regione Marche, parteciperà anche l’Unione Italiana di Soroptimist

International rappresentata dalla presidente nazionale Adriana Macchi”.

