ASCOLI PICENO – Evento politico e sociale.

Nella serata del 17 ottobre il gruppo territoriale M5S “Piceno interno” ha partecipato ad un incontro con alcune delle associazioni che formano la rete del Pas, il “Polo accoglienza e solidarietà”, che offre una serie di servizi essenziali per combattere le povertà che sempre affliggono la vita di tanti cittadini anche nella città di Ascoli.

“La povertà aumenta e agisce a livello economico, educativo, sociale – afferma il gruppo politico in una nota stampa – Lo dicono i numeri, ma basta uscire dal proprio guscio per accorgersene. Giustamente dal punto di vista del terzo settore si chiede una maggior incisività alla politica. Noi siamo quelli del reddito di cittadinanza, che sicuramente non ha abolito la povertà, come disse qualcuno, ma fu il primo tentativo sostanziale di affrontarla seriamente a livello politico. Ringraziamo di cuore il Pas per l’ospitalità, gli insegnamenti e gli stimoli, oltre che per la loro azione concreta e quotidiana. Abbiamo preso appunti, e come gruppo ci confronteremo sul tema pensando a delle soluzioni, per affrontare il problema anche a livello locale, sicuramente partendo dall’esigenza di ricostruire un senso di comunità forte e vero, che faciliterebbe qualsiasi altra azione”.

