ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 18 nella Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, verrà presentato “Accarezzando le ombre”, il nuovo libro di racconti di Magalì Rapini (Pathos Edizioni).

Dialogherà con l’autrice il giornalista e saggista Sandro Galantini. La presentazione sarà intervallata dalla lettura di alcuni brani da parte di Maurizio D’Ignazio con accompagnamento musicale di Marino Giansante al pianoforte.

IL LIBRO

I 38 racconti di “Accarezzando le ombre” sono un «intrigante percorso – scrive Sandro Galantini nella Prefazione – nei vasti perimetri esistenziali dei personaggi che affoltano le pagine e dei quali vengono sceverati con sorprendente attitudine i lati più obliqui, le fibrillazioni, i rappresi furori, i fondi limacciosi ma anche i limpidori e le luci meridiane, sicché oltre al (e con il) piacere del testo, “Accarezzando le ombre” restituisce e propone una profonda, meditabile e lucidissima riflessione sui comportamenti e sulle debolezze umane, sulla vita e sulle sue negazioni».

L’AUTRICE

Magalì Rapini nasce a Teramo il 14 luglio 1972 da padre italiano e madre francese. Segue studi tecnici ma è sempre viva in lei la passione per la lettura. Grazie a questo amore, e ad alcuni corsi di scrittura creativa frequentati tra il 2015 e il 2019, si cimenta con le prime prove letterarie venendo inclusa nel 2020 nell’antologia “Donne che raccontano”. Accarezzando le ombre è il suo quarto volume. La Rapini, pessimista ma comunque ironica, lascia trasparire nei suoi racconti, oltre all’amarezza, una speranza di fondo che non l’abbandona.

