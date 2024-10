ASCOLI PICENO- Mister Di Carlo ha commentato così la prestazione dei bianconeri in conferenza stampa:

“Se guardiamo la classifica, oggi l’Ascoli deve giocare per la salvezza, anche se siamo cresciuti di gioco e di occasioni, perché, per 95’, siamo stati arrembanti per atteggiamento, ma la differenza l’hanno fatta i dettagli. La prima occasione per andare in vantaggio l’abbiamo avuta noi, oggi l’atteggiamento della squadra mi è piaciuto molto, anche se siamo arrabbiati per la sconfitta, a me perdere in casa non piace. A livello qualitativo non siamo stati concreti; nel secondo tempo, quando abbiamo abbassato il ritmo, ho fatto tre cambi, poi le palle sono andate alte ed è qui che dobbiamo migliorare. Da quando sono arrivato abbiamo ottenuto tre sconfitte – è vero – ma altrettante prestazioni in crescendo, dobbiamo continuare a lavorare, arriverà il risultato anche per noi.

I tifosi, la società e i ragazzi chiaramente non sono contenti, ma dobbiamo lavorare ancora di più, non mollare nulla, non abbassare la testa e costruire il risultato. Mi dispiace per la sconfitta perché non avremmo meritato di perdere. Dobbiamo aumentare il lavoro fisico, tecnico, tattico e qualitativo nella concretezza. Bisogna avere la mentalità più da salvezza in questa fase, dobbiamo cambiare la classifica, bisogna insistere di più, è quello che ho detto anche ai ragazzi”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.