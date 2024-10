L’Ascoli Calcio in silenzio stampa, il patron sui suoi social ha scritto al termine della gara: “Da vergognarci”. Squadra e staff saranno in ritiro

ASCOLI PICENO – Un Ascoli disastroso quello visto a Pineto, vittoria di misura dei padroni di casa con gol di Gambale a fine primo tempo su una punizione laterale di Bruzzaniti. Prossima gara per i bianconeri, nel turno infrasettimanale, già Mercoledì 30 Ottobre allo stadio “Del Duca” contro il Campobasso di Matt Rizzetta.

Al “Pavone-Mariani” nel match valevole per l’undicesima giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C, numerosi i tifosi bianconeri ben 500 che hanno esposto uno striscione: “Sul carro dei vincitori un bel gruppo di traditori“, riferendosi a patron Pulcinelli e intonando cori contro la società.

Quinta sconfitta consecutiva e Picchio, la quarta consecutiva da quando Mister Di Carlo siede sulla panchina bianconera, nessun punto conquistato dal nuovo tecnico, solo due reti siglate e ben sette subite. Picchio fermo a 8 punti in undici gare, terz’ultimo posto, con una media da retrocessione. Di Carlo prova a schierare un 4-4-2, riproponendo Gagliolo al centro della difesa con Menna e D’Uffizi titolare sulla fascia, con Tirelli e Corazza come attaccanti, non cambia nulla perchè l’Ascoli non ha mordente, nè idee e il gol di decide una sfida che nonostante i cambi nella ripresa non prende mai il volo.

L’Ascoli Calcio ha comunicato il silenzio stampa, il patron sui suoi social ha scritto al termine della gara: “Da vergognarci“. Nella giornata odierna che squadra e staff saranno in ritiro da oggi fino a data da destinarsi.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.