Manto in erba sintetica e nuove porte regolamentari; inoltre sono state sostituite la rete “parapalloni”, la recinzione nella zona delle panchine e in alcuni punti sulle testate del campo, e il cancello di ingresso

ASCOLI PICENO – Un campetto più funzionale e un’area attrezzata nuova di zecca per gli abitanti di Poggio di Bretta. Sono stati inaugurati gli ultimi due interventi che l’Amministrazione comunale ha portato a termine nella frazione che sorge a poca distanza da Monticelli.

“Continuiamo a investire sulle frazioni – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per migliorare la qualità della vita e attrarre nuovi residenti in queste zone. Crediamo fermamente nella necessità di offrire servizi sempre migliori all’intera comunità e qui a Poggio di Bretta, con questo intervento, associamo anche l’aspetto ludico-sportivo, fondamentale soprattutto per dare, a ragazzi e giovani famiglie, i giusti spazi di crescita e divertimento”.

L’assessore Marco Cardinelli ha aggiunto: “Si tratta di un’importante riqualificazione, che coinvolge spazi molto utilizzati dalla comunità di Poggio di Bretta. Il percorso di recupero e valorizzazione delle frazioni prosegue a ritmo costante, come dimostrano anche altri interventi effettuati o in corso nel resto del territorio comunale”.

Il campo di calcio a cinque ora ha un nuovo manto in erba sintetica e nuove porte regolamentari; inoltre sono state sostituite la rete “parapalloni”, la recinzione nella zona delle panchine e in alcuni punti sulle testate del campo, e il cancello di ingresso. La riqualificazione ha portato poi alla creazione, nella parte nord-ovest dell’area, di un circuito per calisthenics integrato con Qrcode, per dare modo all’utente di scaricare il tutorial dell’attrezzo e alcuni suggerimenti per l’allenamento. Il circuito, realizzato con pavimentazione antitrauma, è dotato anche di pannelli informativi specifici per ogni attrezzo, con illustrazione visiva e descrizione in più lingue.

L’intervento ha riguardato anche l’illuminazione e la sicurezza dell’area, con 6 nuovi punti luce e un impianto di videosorveglianza. Infine, sono stati riqualificati i box a uso ufficio e spogliatoi, attraverso la verniciatura e la sostituzione degli infissi esterni in alluminio; allo stesso tempo sono stati sistemati gli impianti idrico ed elettrico, sostituire le porte interne, pulite e tinteggiate le pareti.

