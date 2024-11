COMUNANZA – Deludente partita sabato per l’Accoppiatura Samuel Comunanza che ha perso 3 a 0 a Force contro la Nova Volley Diesel Marche. La squadra di casa è parsa spenta e demotivata, gli avversari giovani e ben piazzati in campo. Loreto ha giocato con azioni semplici ed efficaci. Comunanza in confusione e senza mai entrare veramente in partita. Tanti errori, soprattutto al servizio, muri scomposti e attacchi mai incisivi. Spetterà al coach Fiocchi ridare grinta alla squadra per il prosieguo del campionato.

Accoppiatura Samuel Comunanza – Nova Volley Diesel Marche

3-0 (17/25 18/25 20/25)

Primo arbitro: Roberta Devotelli

Accoppiatura Samuel Comunanza: Buratti 14, Di Serafino 99, Fiocchi 8, Lupini 2, Moretti 11, Perticarini 1, Pieroni 18, Pignoloni 3, Rossi 10 (K), Sciamanna 20, Spinucci 6, all. Marco Fiocchi.

Nova Volley Diesel Marche: Belardinelli 27, Biccini Salvi 22, Caputa 2, Conocchioli 8, Lattanzi 15, Mandolini 9, Michelini 5, Piccinini 10, Pietroni 17, Sampaolo 7 (K), Scagnoli 1, Simonetta 19, all. Paolo Calamante.

