APPIGNANO DEL TRONTO – Il gruppo Fai Giovani San Benedetto del Tronto e l’Azienda Agrituristica Olivicola Biologica Conca d’Oro uniscono le forze per informare e sensibilizzare il pubblico rispetto ai cambiamenti climatici, con l’iniziativa “Buoni come l’Olio”, in programma sabato 9 novembre: una mattinata per famiglie immersi nella natura, tra laboratori didattici, raccolta delle olive per i più piccoli e merenda con prodotti locali. Un viaggio alla scoperta dell’olio extravergine di oliva biologico e del rispetto per l’ambiente in tempi di cambiamenti climatici.

L’iniziativa si inserisce nella campagna “Fai per il clima”, che nel mese di novembre propone una serie di eventi su tutto il territorio nazionale con lo scopo di sensibilizzare le persone sul tema urgentissimo del cambiamento climatico, i cui effetti si toccano ormai con mano, con disastri come quello recentemente avvenuto nella regione di Valencia in Spagna. Ondate di calore, lunghi periodi di siccità, forte declino della biodiversità, fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti e più intensi sono infatti solo alcune delle tragiche ripercussioni che l’umanità deve e dovrà affrontare.

“Buoni come l’Olio” proporrà attività rivolte a bambini e adulti, per passare insieme una mattinata divertente e piena di scoperte. Si inizierà alle 9.30 con il ritrovo presso l’Azienda Agricola Conca d’Oro in Contrada Valle Chifenti 142 ad Appignano del Tronto. Seguiranno, a partire dalle ore 10.00, i Laboratori didattici Take Educ-Action per la tutela dell’ambiente, con una serie di divertenti attività dedicate ai più piccoli. Alle 11.15 la pausa “Sdiù” per tutti, con prodotti agricoli (olio, salumi, pane e formaggi) e vini locali Biologici. Infine alle 12.15 sarà possibile visitare il Frantoio dell’azienda Conca d’Oro.

Sarà possibile partecipare con un contributo di 15 € a famiglia per iscritti FAI e di 18 € a famiglia per non iscritti FAI, con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 340 6764280. Per i laboratori si raccomanda di munirsi di abbigliamento comodo. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

«Seguendo la scia delle campagne di sensibilizzazione FAI», dichiara Ilario Di Luca, capogruppo FAI Giovani San Benedetto del Tronto, «anche noi vogliamo dare il nostro contributo nel toccare con mano i risultati di un cambiamento climatico ormai evidente. Abbiamo quindi pensato di proporre un evento rivolto alle famiglie, che potranno immergersi nella natura, tra laboratori didattici e raccolta delle olive per i più piccoli: una tradizione da continuare a tramandare».

«Conosceremo un’antica tradizione e ripercorreremo insieme alle famiglie tutta la filiera dell’Olio», aggiunge Alessandro Alessandrini, titolare dell’azienda Conca d’Oro: «dalla raccolta in campagna alla molitura nel frantoio, passando attraverso laboratori creativi. Vivendo questa realtà insieme ai genitori, i bambini verranno stimolati all’educazione alimentare ed ambientale, ma anche al mantenimento delle tradizioni, crescendo consapevoli di ciò che consumano a tavola».

