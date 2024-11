ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Il secondo appuntamento del 17° Ciclo dei Venerdì Dialettali è per mercoledì 13 novembre alle 17,30 all’Auditorium Cellini del Polo Sant’Agostino: Marco Pietrzela insieme a Maria Grazia Isolini illustreranno la musica ed i testi di alcune canzoni in vernacolo inserite nel Canzoniere “L’eco del Tronto”. L’iniziativa promossa nel 2006 dalla Fondazione “Don Giuseppe Fabiani” Fabiani è ora organizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Gabrielli” e si svolgerà con un taglio diverso, volto a incoraggiare la lettura di testi in dialetto ascolano attraverso l’ascolto di brani in prosa, poesia, musica e in video.

Il musicista e musicologo ascolano Marco Pietrzela è autore di pregevoli studi sulla musica del Piceno e sul saltarello e di diverse incisioni discografiche tra le quali “L’Eco del Tronto”, edito nel 2015 ed articolato in tre parti: la prima contiene brani ben conosciuti di Emidio Cagnucci e di Francesco e Paolo Bonelli eseguiti dalla Corale Polifonica “Cento Torri”, la seconda presenta sia canzoni che poesie in vernacolo messe in musica dallo stesso Pietrzela, queste ultime tratte da autori vari e recitate, la terza parte è strettamente musicale.

