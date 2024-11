ASCOLI PICENO- Solo un pinto per l’Ascoli che pareggia 1-1 anche con il Pontedera. Nella gara valida per la 14esima giornata del girone B del… Continua »

ASCOLI PICENO- Solo un pinto per l’Ascoli che pareggia 1-1 anche con il Pontedera.

Nella gara valida per la 14esima giornata del girone B del campionato di Serie C al Del Duca vanno in vantaggio gli ospiti al 30esimo primo tempo grazie ad una tap in sotto misura di Martinelli su sponda di Guidi.

I bianconeri pareggiano al 62′ con il solito Corazza, bravo a sfruttare un cross dalla sinistra di Marsura.

Terzo pari di fila e Ascoli che sale a quota 11 i punti in classifica.

Continua il silenzio stampa del Picchio, ora mister Di Carlo sarà subito a lavoro per preparare il prossimo impegno ravvicinato di venerdì sera contro la Vis Pesaro allo stadio “Benelli”

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Alagna, Gagliolo (27’ st Tavcar), Quaranta, Cozzoli; Varone, Bando (1’ st Bertini); Tirelli (1’ st Caccavo), Silipo (39’ st D’Uffizi), Marsura (20’ st Achik); Corazza. A disp. Abati, Raffaelli, Maurizii, Adjapong, Piermarini, Campagna, Maiga Silvestri, Tremolada, Gagliardi. All. Di Carlo

PONTEDERA (3-5-2): Tantalocchi; Guidi (28’ st Gagliardi), Espeche, Martinelli (34’ st Pretato); Perretta, Sala, Corona (34’ st Ragatsu), Pietra (16’ st Ladinetti), Ambrosini; Italeng, Ianesi. A disp.: Calvani, Vivoli, Maggini, Coviello, Benucci, Maiello, Innocenti. All. Menichini

ARBITRO: Pizzi di Bergamo

RETI: 30’ pt Martinelli (P), 16’ st Corazza (A).

NOTE: ammoniti Alagna (A), Espeche (P), Silipo (A), Pietra (P), Sala (P), Gagliolo (A), Martinelli (P), Tantalocchi (P), Italeng (P). Ammonito al 33’ st per proteste Mezzanotti (A), vice allenatore. Spettatori 4.360 (di cui 2.473 abbonati) per un incasso di 26.171,22 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). Rec. 0’ pt, 5’ st.

Le parole del tecnico del Pontedera, ex difensore bianconero Leonardo Menichini, al termine: “Ringrazio i tifosi bianconeri per i cori, ho trascorso quattro anni stupendi qui anche se mi sono spezzato una tibia per fermare l’avversario. I protagonisti sono stati però Rozzi e Mazzone, ho fatto calcio con Carlo e lo considero un super, fra gli immortali. Noi siamo partiti bene passando in vantaggio. Nella ripresa la partita l’ha fatta l’Ascoli, ha messo gente di gamba e qualità. La pressione avversari ci ha costretto a schiacciarci. Fortunati sul palo di Silipo, un gran tiro, sfortunati sulla carambola del gol. Se l’Ascoli trova un po’ di tranquillità può ancora essere protagonista”.

