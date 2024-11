ASCOLI PICENO – ‘Riabilitazione cardiologica e polmonare. La rete riabilitativa Ast di Ascoli Piceno: l’evoluzione intersettoriale’: è il titolo delle interessanti giornate formative in programma domani venerdì 15 novembre e sabato 16 novembre, dalle 8, rispettivamente all’auditorium ‘Tebaldini’ di San Benedetto e al palazzo dei Capitani ad Ascoli. Responsabile scientifico è Alfredo Fioroni, direttore dell’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli.

“Nel corso di queste due giornate – spiega Fioroni – gli specialisti delle unità operative di cardiologia, cardiologia a indirizzo riabilitativo e medicina fisica e riabilitativa dell’Ast di Ascoli, e l’unità operativa di cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche si confronteranno su temi come le nuove tecniche chirurgiche, le recenti procedure operative, la prevenzione cardiovascolare e il recupero dopo evento acuto, soprattutto dopo infarto del miocardio e scompenso cardiaco, delineando i principali ambiti e obiettivi di intervento. Si confronteranno sulle strategie, frutto delle riflessioni di esperti nel campo clinico, della prevenzione, delle reti di cura e di un approccio onnicomprensivo riguardante terapie e stili di vita. Si parlerà di riabilitazione polmonare, intervento terapeutico globale basato su un’approfondita valutazione del paziente, seguita da trattamenti personalizzati che non sono limitati all’allenamento e all’esercizio fisico, ma includono approcci educazionali volti alla modifica degli stili di vita che hanno l’obiettivo, sia di migliorare la condizione fisica e psicologica di persone affette da malattie respiratorie croniche, sia di favorire l’adozione di comportamenti che migliorino lo stato di salute nel lungo periodo. Molteplici sono le evidenze in letteratura sui benefici della riabilitazione polmonare nelle malattie respiratorie croniche, non ultimo la riduzione della mortalità. La riabilitazione polmonare è indicata, pertanto, in tutti i pazienti con malattie respiratorie croniche con sintomi persistenti, come dispnea, fatica, intolleranza allo sforzo, e/o con difficoltà nelle attività della vita quotidiana nonostante una terapia medica ottimizzata, e indipendentemente da età, gravità e stabilità della malattia stessa. L’ evento formativo ha la finalità di trattare e condividere in modo concreto la gestione del paziente affetto da patologie polmonari”.

Le due giornate formative si chiuderanno con uno spazio dedicato alla presentazione delle tre migliori tesi dei neolaureati nel corso di laurea triennale in fisioterapia, sede di Ascoli, dell’Università politecnica delle Marche, le cui discussioni si sono svolte lo scorso 6 novembre, nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani.

