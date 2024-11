ASCOLI PICENO – “Basta sterili polemiche, basta inutili strumentalizzazioni politiche da parte di una minoranza che, dopo aver visto il loro ex candidato sindaco abbandonare la nave di ‘Ascolto e Partecipazione’ per passare su quella del ‘Movimento 5 Stelle’, non sa più a quale santo appellarsi pur di tentare (maldestramente) di racimolare un po’ di consenso”.

Così si apre la nota stampa, diffusa il 14 novembre, dal sindaco Marco Fioravanti e all’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Cardinelli: “Da giorni si rincorrono fandonie sui lavori effettuati in Rua delle Stelle e Rua del Lauro, quindi – per rispetto dei cittadini ascolani – è doveroso fare queste precisazioni. Gli interventi di Rua delle Stelle sono stati portati avanti in pieno accordo con la Soprintendenza. Dopo una serie di sopralluoghi in loco, è stato condiviso come il travertino antico conservato in buono stato restasse al proprio posto, mentre le copertine di travertino antico purtroppo rotte, deteriorate e/o ammalorate venissero sostituite con un nuovo travertino. Vi erano, poi, oltre un centinaio di metri lineari in cemento, che, come prova di risanamento, sono stati per l’appunto risanati con lo stesso materiale”.

I due proseguono: “Non è assolutamente vero, dunque, che il cemento ha sostituito il travertino, perché questo non è mai accaduto: il nuovo travertino ha sostituito il travertino antico ammalorato, il vecchio cemento è stato restaurato con nuovo cemento. Constatato, comunque, come la prova di risanamento non abbia destato l’effetto desiderato, già da tre settimane si è provveduto a ordinare un nuovo travertino che, d’accordo con la Soprintendenza, nei prossimi giorni verrà installato a sostituzione dei tratti di cemento”.

Fioravanti e Cardinelli aggiungono: “Un aspetto che è bene precisare, anche se attendiamo qualche consigliere di minoranza che tornerà a scrivere sui Social per prendersi i meriti di questo. Consiglieri che, lo scorso 24 ottobre, hanno avuto un incontro con il dirigente incaricato dei lavori, che aveva già illustrato nel dettaglio gli interventi che sarebbero stati effettuati. Per ciò che concerne Rua del Lauro, invece, va precisato che la stessa era già stata asfaltata oltre vent’anni fa, lasciando solo un piccolo tratto, di 1.60 metri di lunghezza, con ciottoli. Poiché la parte asfaltata risultava gravemente dissestata e quella acciottolata era ormai deteriorata e danneggiata, non garantendo la piena sicurezza dei pedoni e il regolare transito dei mezzi, si è provveduto a una riasfaltatura dell’intera via, così da renderla uniforme”.

Il sindaco e l’assessore affermano: “È bene precisare che l’asfaltatura realizzata è comunque provvisoria, poiché quando verranno effettuati gli interventi ai sottoservizi di Corso di Sotto, compresa la raccolta delle acque che partirà da Rua del Lauro, si provvederà alla ripavimentazione della stessa Rua del Lauro. Qualsiasi altro intervento oggi effettuato sulla Rua avrebbe comportato un’interruzione della viabilità sulla stessa Rua del Lauro e sulle vie circostanti (in particolar modo su Corso di Sotto), aggiungendo ulteriori cantieri a una zona già gravata dagli stessi. Basta, quindi, con inutili strumentalizzazioni. Tanto si doveva, in primis per fare chiarezza nei confronti della comunità ascolana, in seconda istanza per rispondere a quei consiglieri di minoranza che sui Social si riempiono la bocca per perpetrare sterili polemiche, pur essendo perfettamente a conoscenza della realtà dei fatti. Purtroppo non tutti hanno rispetto dei cittadini ascolani”.

