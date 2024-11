ASCOLI PICENO – La conferma di un sodalizio che cresce anno dopo anno.

Nella mattinata del 15 novembre, presso la libreria Rinascita di Ascoli, si è svolta una conferenza stampa indetta dall’associazione Crea Credi Cambia.

E’ stato presentato il nuovo direttivo ma anche il progetto “Costruttori di futuro” che si terrà da gennaio 2025.

A rivestire il ruolo di presidente sarà Barbara Maccaroni, che prende il posto di Maurizio Ramazzotti e che ha svelato un’importante novità per il 2025: “Ringrazio il sindaco Fioravanti e il mio predecessore Ramazzotti per il lavoro svolto finora. Il mio compito, insieme a tutti i membri del direttivo, sarà quello di continuare a far crescere questo ambizioso progetto: in città si respira tanta voglia di partecipazione alla vita politica, locale e non solo, ma affinché si crei una futura classe dirigente che abbia le giuste competenze tecniche e amministrative è importante seguire una formazione che verta su temi oggi di cruciale importanza. Vogliamo che la scuola possa essere accessibile a tutti: ecco perché abbiamo previsto un servizio di babysitting gratuito, durante le lezioni, per tutti i genitori che vorranno partecipare ai corsi ma, senza questa opportunità, non potrebbero farlo. Quindi nessuna scusa: vi aspettiamo, correte a iscrivervi”.

A comporre il nuovo direttivo di Crea Credi Cambia ci sono anche Cristiana Aliffi (vicepresidente), Marina Germani (tesoriere), Annalisa Frattarelli (segretario), Giuseppe Cinti, Mara D’Angelo e Cristiana Gandini.

Chiosa finale per l’ex presidente Maurizio Ramazzotti: “Sono stati anni ricchi di soddisfazione, nel corso dei quali l’associazione Crea Credi Cambia ha organizzato e gestito attività culturali, artistiche e ricreative, oltre a progetti di promozione e diffusione della pratica del volontariato. L’istituzione del percorso formativo ‘Costruttori di Futuro’ ha permesso di implementare ulteriormente la visione strategica di un’associazione che, adesso, si rinnova nei componenti ma continuerà a perseguire gli ambiziosi e importanti obiettivi per la quale è stata creata”.

Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli, ha affermato: “Negli ultimi mesi giovani e adulti hanno voluto partecipare agli incontri formativi, dimostrando grande attenzione al territorio e agli argomenti trattati. Quella che è nata come una ‘call to action’, tramite un libro, oggi è diventata una scuola di formazione che permette di far crescere i tanti partecipanti, che hanno modo di condividere idee, scambiare opinioni e confrontarsi su temi di assoluta rilevanza. Ci tengo a ringraziare Maurizio Ramazzotti per il lavoro che ha svolto fino ad oggi, insieme al direttivo uscente. Lavoro non solo di formazione ma anche di semina e consapevolezza. Abbiamo anticipato le Università, vedi il tema sul Codice degli Appalti. Bisognava ridimensionare il mito dei Social che fanno passare spesso il messaggio che si può arrivare ovunque tramite un semplice video o post. Non è così, serve una formazione e questa associazione lo fa molto bene. Auguro un grande in bocca lupo alla nuova presidente e al suo direttivo. Associazione che prende anche una dimensione nazionale ma manterrà la sede legale ad Ascoli. L’associazione non ha colori politici, ha una dimensione alta e trasmette i propri ideali senza nessun tipo di condizionamento. Chiudo sottolineando la forte componente femminile nel nuovo direttivo, una cosa molto gratificante”.

Dopo il grande successo ottenuto nelle scorse edizioni, tornano i corsi orientati a sensibilizzare l’intera comunità, con particolare attenzione ai giovani e alla classe dirigente amministrativa e politica, rispetto a temi strategici per il futuro di Ascoli, del Piceno e di tutto il Paese. Le lezioni, che partiranno a gennaio 2025, si snoderanno attraverso quattro moduli mensili, che faranno da preludio al grande evento finale di metà maggio. Sessioni in programma il sabato (tutto il giorno) e la domenica mattina permetteranno di sviscerare temi di interesse collettivo e fortemente attuali.

Si partirà con “Politica e Valori: le radici del cambiamento”, in programma nel weekend del 25 e 26 gennaio: a partecipare alla nuova edizione della scuola di formazione saranno ospiti di assoluta eccezione, tra i quali figurano anche Arianna Meloni, Gaetano Quagliarello e Federico Palmaroli (Le più belle frasi di Osho).

Si proseguirà con “Le sfide del futuro: Ambiente, Mitigazione del cambiamento climatico e Intelligenza artificiale” nel fine settimana del 22 e 23 febbraio. Il weekend del 15 e 16 marzo prevede lezioni su “L’arte della comunicazione: tra parole e immagini”, mentre il 12 e 13 aprile sarà l’occasione per approfondire il tema di “Geopolitica ed Europa: sfide e prospettive a confronto”.

L’iscrizione alla scuola di formazione “Costruttori di Futuro” è a numero chiuso: massimo 60 partecipanti, per iscriversi basta compilare il modulo presente sul sito www.creacredicambia.it (per ulteriori info è possibile scrivere a [email protected]).

