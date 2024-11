COMUNANZA – Buona prestazione dell’Accoppiatura Samuel Comunanza fra le mura amiche della palestra di Force contro la quotatissima Lube Civitanova nel campionato regionale di pallavolo serie D. Rossi e Compagni hanno perso al tie break, ma si è visto un Comunanza più concentrato, sempre in partita. L’ora abbondante di strigliata del tecnico Fiocchi dopo la presentazione ufficiale di domenica scorsa ha dato i suoi frutti.

Partita combattuta contro la Lube: i ragazzi di coach Fiocchi hanno dato filo da torcere agli ospiti che l’hanno spuntata soltanto al quinto set. Per i comunanzesi un buon punto utile per la classifica. . Da segnalare, per i gialloblù, la buona prestazione di Alessio Di Serafino e Francesco Rossi che hanno dato compattezza e stabilità alla squadra. Unica nota dolente della serata è stato l’infortunio di Andrea Lupini , speriamo di rivederlo presto in campo.

Accoppiatura Samuel Comunanza – Cucine Lube Civitanova 2-3

20/25 25/23 15/25 25/22 6/15

ARBITRO: D’Ercoli Giulia 2° ARBITRO: Totò Mirco

ACCOPPIATURA SAMUEL COMUNANZA: Di Serafino 99, Fiocchi 8, Lupini 2, Moretti 11, Perticarini 1, Pieroni 18, Pignoloni 3, Rossi F. 5, Rossi L. 10 (K), Sciamanna 20, Spinucci 7, all. Marco Fiocchi.

LUBE CIVITANOVA: Amadio 11, Borracci 22, Bucciarelli 23, Ficcadenti 14, Laraia 5 (K), Mazzuferi 19, Mercuri 6, Pasqualini 8, Penna 1, Pomarico 15, Primerano 9, Sagripanti 24, Talevi 21, Wang 10, all. Federico Belardinelli.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.