Lo scorso luglio la società ha presentato un’offerta per l’acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario dell’Ascoli Calcio 1898, ma la trattativa non è poi andata a buon fine

ASCOLI PICENO – Metalcoat diventa proprietaria dell’immobile che ospita le linee produttive di Ascoli Piceno.

“L’azienda a settembre 2023 si era aggiudicata all’asta del Tribunale di Milano il ramo d’azienda di Plalam, uno dei principali produttori nel coil-coating, operativa da oltre 50 anni nello stabilimento di Ascoli Piceno dove a dicembre 2023 si è insediata” si legge in una nota diffusa dall’Ansa Marche.

Metalcoat, Alusteel Coating, Alpine Anodizing e Aleu sono aziende italiane punto di riferimento in Europa nella produzione e commercializzazione di alluminio preverniciato e anodizzato e di acciai preverniciati.

L’acquisizione annunciata oggi, 19 novembre, comprende un sito di oltre 110.000 mq, all’interno di un importante polo industriale nella zona industriale di Ascoli Piceno, già scelto da brand internazionali del settore farmaceutico e del food.

Oltre a due building – uno dedicato agli uffici e uno per le linee produttive -, include anche un’ampia area edificabile, che apre nuove prospettive di crescita e opportunità di ampliamenti futuri.

A supporto di questo programma di rafforzamento, l’azienda si è avviata allo sviluppo di due nuove teste vernicianti che eliminano i fermi tra un ordine e l’altro, azzerando i tempi di cambio colore: questa evoluzione riduce i costi operativi e gli impatti ambientali, posizionando l’azienda all’avanguardia dell’efficienza industriale.

“L’acquisizione del sito produttivo di Ascoli Piceno è un’operazione strategica che sottolinea il nostro impegno per il territorio e il nostro desiderio di continuare a crescere come gruppo – le parole riportate dall’Ansa Marche di Matteo Trombetta Cappellani, presidente e amministratore delegato – Questo progetto non solo ci permette di consolidare la nostra presenza locale, ma ci proietta verso una crescita sostenibile anche a livello internazionale”.

