Obiettivo di tutti è sostenere la ricerca – da parte delle nostre imprese – di opportunità di business internazionale in paesi ad alto potenziale per l’export regionale

ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale e culturale.

Martedì 26 novembre dalle ore 17:30, nella Sala dei Savi, Palazzo dei Capitani del Popolo, Piazza del Popolo, ad Ascoli Piceno si terrà il convegno dal titolo “Processi di internazionalizzazione 4.0: appalti europei e tutela della proprietà intellettuale”.

Il programma prevede i saluti istituzionali di:

– Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno

– Monica Mancini Cilla, Vicepresidente SVEM

– Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche

Seguiranno le presentazioni di esperti di settore:

– Matteo Lazzarini: Esperto in finanziamenti europei e appalti

– Matteo Carnevale: Linea Affari Europei ICE Bruxelles

– Francesca Marinelli: Esperta/titolare della Camera di Commercio delle Marche sulla proprietà intellettuale

– Sara Ventura: Esperta europea, esperta in finanza agevolata – CEO Space Up

Il convegno sarà moderato da Maria Elena Chiodo.

La partecipazione è gratuita, ma occorre registrarsi obbligatoriamente a https://www.eventbrite.it/e/biglietti-processi-di-internazionalizzazione-40-ascoli-piceno-1076491307479?aff=oddtdtcreator

Svem, dando realizzazione agli input di Regione, attua interventi di supporto all’apertura sull’estero delle aziende, creando occasioni di confronto con operatori internazionali, come nel caso del progetto “Calzature USA” del 2023.

Obiettivo di tutti è sostenere la ricerca – da parte delle nostre imprese – di opportunità di business internazionale in paesi ad alto potenziale per l’export regionale.

L’internazionalizzazione per le aziende è un percorso fondamentale di espansione e di crescita pianificata, organizzativa e gestionale.

“Ulteriore occasione di sviluppo sui mercati esteri – afferma Monica Mancini Cilla, Vicepresidente SVEM – costituisce la piattaforma TED, oggetto di confronto ad Ascoli Piceno, che aiuta ad individuare possibilità di business in modo tempestivo ed efficace.

In questo caso, per le imprese è indispensabile apprendere nozioni basilari ed avanzate sulle modalità di accesso ai database tematici, recuperando informazioni sui bandi di gara, sulle tipologie, sulle procedure”.

TED, (https://ted.europa.eu/it/) è la piattaforma digitale europea dove si possono trovare opportunità economiche importanti per le nostre imprese.Svem sostiene la crescita del territorio regionale, ampliando le attività di supporto alle politiche regionali ed impegnandosi nell’attuazione degli interventi approvati dal governo regionale, anche e soprattutto a valere su Fondi comunitari.

“Svem, ad esempio, – conclude la Vicepresidente Svem – fornisce il servizio di affiancamento e supporto a Regione Marche nella gestione degli interventi al FESR 2021 – 2027 per tutto il ciclo di programmazione.

L’attività di assistenza tecnica è prestata anche per coadiuvare nelle operazioni di gestione dei bandi Soggetti esterni come le Università regionali: in particolare Svem è impegnata nell’azione di sistema – ecosistema dell’innovazione, finanziata mediante Next Generation EU”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.