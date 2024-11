ASCOLI PICENO – Si è concluso ieri sera lo spezzatino della sedicesima giornata del Girone B di Serie C. Il lungo weekend è iniziato con gli anticipi di venerdì 22 novembre: Perugia – Arezzo 2-0 (12′ Di Maggio, 83′ Montevago) e Rimini – Vis Pesaro 0-1 (45′ Coppola). Sabato è stata la volta di SPAL – Torres 1-0 con rete all’80esio dell’ex bianconero Buchel.

Nella domenica calcistica invece: Virtus Entella – Campobasso 3-0 è terminata con un tris dei liguri con le reti al 34′ Di Noia, 78′ Franzoni e 88′ Santini. Pianese – Legnago Salus 1-1 reti al 42′ Ruggeri (L), e nel recupero 90’+2 rig. Mastropietro (P). Milan Futuro- Sestri Levante 2-2 per i rossoneri a segno al 4′ e 38′ rig. Zeroli (M), per gli ospiti al 30′ Durmush (S), 63′ Parravicini (S). Ascoli – Gubbio 1-0 al 15′ aut. Pirrello.

Nel monday night Carpi – Ternana 1-2, a segno Zagnoni per gli emiliani al 34′ e De Boer al 19′ e bomber Cicerelli al 54′ per gli ospiti. LucchesePontedera 2-1, gol di Magnati e Saporiti a cui risponde per i toscani Italeng. Inaspettata sconfitta della capolista Pescara che perde di misura in casa contro il Pineto, grazie al gol di Bruzzaniti su rigore al 55esimo.

CLASSIFICA

Pescara 36

Ternana 33

Virtus Entella 33

Torres 29

Vis Pesaro 26

Arezzo 25

Pianese 24

Campobasso 23

Gubbio 21

Rimini 21

Pineto 20

Carpi 18

Perugia 18

Lucchese 17

SPAL 17

Ascoli 15

Pontedera 13

Milan Futuro 12

Sestri Levante 12

Legnago Salus 8

MARCATORI

10 reti: Cicerelli (Ternana)

9 reti: Corazza (Ascoli)

8 reti: Bruzzaniti (Pineto)

7 reti: Cianci (Ternana), Fischnaller (Torres)

6 reti: Mastropietro (Pianese), Italeng (Pontedera), Montevago (Perugia)

5 reti: Antenucci (SPAL), Di Nardo e Di Stefano (Campobasso), Gerbi (Carpi), Mignani (Pianese)

