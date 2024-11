Per il secondo anno consecutivo, è la Regione Marche a distinguersi a livello nazionale. Se nel 2023 era stata Gradara a conquistare il primo posto, questa edizione del trofeo che si è conclusa il 31 ottobre, vede i borghi marchigiani in testa per numero di visite, seguiti da Umbria e Toscana

OFFIDA – Offida si aggiudica il primo posto nel Trofeo Borghi in Moto 2024, promosso da I Borghi più Belli d’Italia, per essere stata la città più visitata dai motociclisti.

Per il secondo anno consecutivo, è la Regione Marche a distinguersi a livello nazionale. Se nel 2023 era stata Gradara a conquistare il primo posto, questa edizione del trofeo che si è conclusa il 31 ottobre, vede i borghi marchigiani in testa per numero di visite, seguiti da Umbria e Toscana.

“Questo risultato dimostra concretamente la crescita e l’appeal del nostro Comune nel settore turistico – commenta l’assessora al Turismo, Isabella Bosano – frutto di impegno, programmazione e investimenti da parte dell’Amministrazione e degli operatori di settore. Un traguardo che celebra la bellezza e l’accoglienza di Offida, punto d’incontro tra turismo slow e avventura su due ruote.”

“Essere il Comune tra i Borghi più Belli d’Italia, che si aggiudica il primo posto a livello nazionale nel contest ‘Borghi in moto – conclude il sindaco Luigi Massa – è una straordinaria notizia e una grandissima soddisfazione non solo per l’Amministrazione comunale ma per tutta la nostra comunità. Un sentito ringraziamento va ai moto turisti che ci sono venuti a trovare nei mesi scorsi”.

