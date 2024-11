ASCOLI PICENO – Dopo aver inaugurato lo scorso 21 novembre la settimana dedicata all’Eliminazione della Violenza contro le Donne, con un singolare appuntamento intitolato “Un Tè per l’Ascolto”, l’ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani), presieduta da Paola Luzi, torna a mobilitarsi il prossimo Martedì 3 dicembre, per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che annualmente si celebra in quella data, istituita ufficialmente nel 1992 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità ed il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale della società. L’appuntamento previsto con inizio alle ore 17,00, presso la sede del Centro Ada-Bruno Di Odoardo, sita in via Lazio 2 del quartiere Pennile di Sotto, avrà anche in questa circostanza una sua peculiarità poiché sarà dedicato alla cosiddetta disabilità invisibile e cioè a quelle persone che del tutto normali all’apparenza, sono colpite da gravi patologie e quindi invalidi anche al cento per cento, ma che però non avendo alcuna malformazione fisica apparente, non sembrano assolutamente portatori di handicap.

Il titolo dell’incontro, che gode del Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno è appunto “La Disabilità che Non si Vede” e sarà coordinato da Giorgio Fiori del direttivo e caratterizzato dai saluti del Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, dell’Assessore ai Servizi Sociali nonché vice Sindaco, Massimiliano Brugni e di Francesco Fabiani, vice presidente ADA. A seguire gli interventi in tema di Don Francesco Mangani, rappresentante della Pastorale delle Salute della Diocesi di Ascoli Piceno, di Luca Tancredi medico di medicina generale e Geriatra, di Giovanna Picciotti, Direttore Unità Operativa Complessa, Distretto Sanitario AST 5, di Lucia Mielli, Coordinatrice Infermieristica macro area territoriale Distretto AP-Sbt AST 5 e di Marilena Felicetti della stessa AST 5. Le conclusioni verranno quindi svolte da Maurizio Cacciatori, Presidente della Consulta Comunale per le persone con disabilità di Ascoli Piceno. Ma l’evento di riflessione sarà caratterizzato dalle testimonianze di alcuni “disabili invisibili” che racconteranno le loro storie di uomini e donne che, pur non apparendo tali sono invalidi a tutti gli effetti, con anche gravi patologie che comportano severi regimi di vita, nonché cure e prescrizioni continue. Ancora una volta dunque i dirigenti dell’Associazione ADA, oltre a celebrare doverosamente una ricorrenza di grande interesse sociale in quanto organismo del Terzo Settore, intendono amplificare un aspetto della disabilità che interessa persone all’apparenza del tutto normali, che non necessitano di carrozzine o altri presidi medici specifici, ma che nel contempo trovano difficoltà nelle relazioni di tutti i giorni per il regime di vita severa che devono quotidianamente perseguire. Anche questo sarà dunque un appuntamento da non perdere, soprattutto per conoscere più da vicino una realtà della disabilità spesso ignota ai più.

