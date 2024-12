I lavori per l’installazione dell’antenna, previsti in un’area periferica del paese, sono stati immediatamente sospesi dopo il ritrovamento

COSSIGNANO – Una scoperta archeologica di straordinaria importanza è stata fatta a Cossignano, piccolo borgo delle Marche, durante i lavori per l’installazione di un’antenna 5G. Gli scavi preliminari, avviati in seguito a una segnalazione, hanno portato alla luce una fornace risalente probabilmente al 1400, un reperto che getta nuova luce sulla storia produttiva e artigianale del territorio.

I lavori per l’installazione dell’antenna, previsti in un’area periferica del paese, sono stati immediatamente sospesi dopo il ritrovamento. Un team di archeologi è stato chiamato per studiare il sito e valutare l’importanza della struttura. La fornace, ben conservata, sembra appartenere a un periodo di intenso sviluppo economico nella regione, in cui la lavorazione della ceramica e dei mattoni rappresentava una delle attività principali.

La scoperta: un tuffo nella storia

Secondo i primi rilevamenti, la fornace potrebbe essere stata utilizzata per la produzione di ceramiche o materiali da costruzione destinati sia al mercato locale che a quello regionale. “Si tratta di un ritrovamento eccezionale,” ha dichiarato il responsabile della soprintendenza archeologica. “La struttura è una testimonianza tangibile della vita quotidiana e delle attività economiche di un’epoca di cui conosciamo ancora troppo poco.”

Il sindaco: “Un orgoglio per Cossignano”

Il sindaco di Cossignano si è detto entusiasta della scoperta, sottolineando come eventi di questo tipo possano rappresentare una straordinaria opportunità per la valorizzazione culturale e turistica del territorio. “Sono felicissimo che questa scoperta sia avvenuta,” ha dichiarato. “La fornace non è solo un reperto archeologico, ma un pezzo della nostra identità. È fondamentale preservarla e raccontarne la storia alle future generazioni.”

Lavori bloccati, ma nuove prospettive

Nonostante il ritrovamento abbia comportato la sospensione dei lavori per l’antenna, la comunità sembra accogliere la situazione con grande positività. Molti residenti vedono nella scoperta una possibilità per incrementare il turismo e rafforzare il senso di appartenenza alla propria terra.

Ora, l’area sarà sottoposta a ulteriori indagini archeologiche per stabilire l’esatta natura e funzione della fornace, oltre che per datarla con maggiore precisione. Nel frattempo, il comune di Cossignano è già al lavoro per promuovere iniziative di valorizzazione culturale legate alla scoperta.

Questa fornace del XV secolo non solo arricchisce il patrimonio storico di Cossignano, ma rappresenta un’occasione unica per celebrare il passato, trasformando un ritrovamento fortuito in una risorsa per il futuro.

