Tutti i provvedimenti emessi dall’Arengo in un’ordinanza diffusa. Info per tutte le persone interessate dalle zone degli interventi

ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale 767 del 3 dicembre 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli ordina per il giorno 06/12/2024 dalle ore 22:00 alle ore 06:00:

1) in Corso di Sotto (a partire da P.zza di Cecco fino a via San Giacomo compresa)

il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

il transito, in senso contrario di marcia, dei mezzi necessari per il montaggio/smontaggio gru, con la presenza di un numero adeguato di movieri al fine di garantire che il suddetto transito avvenga in piena sicurezza;

2) in via Annibal Caro

il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

il transito, in senso contrario di marcia, dei mezzi necessari per il montaggio/smontaggio gru, con la presenza di un numero adeguato di movieri al fine di garantire che il suddetto transito avvenga in piena sicurezza

3) Largo Clementi angolo via delle Torri

istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto in Via S. Giacomo e la presenza di un moviere in L. go Clementi.

4) in Via delle Torri tratto che va da Largo Clementi a via delle Donne e su tutta via dei Soderini l’istituzione del senso unico alternato a mezzo movieri;

5) in Via Oberdan lato sud – ovest il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

il transito, in senso contrario di marcia, dei mezzi necessari per il montaggio/smontaggio gru, con la presenza di un numero adeguato di movieri al fine di garantire che il suddetto transito avvenga in piena sicurezza;

6) in via San Giacomo/ via Manilia presidio con moviere all’intersezione per il tempo necessario ai mezzi di raggiungere l’area gru;

7) l’interdizione temporanea del transito veicolare nelle vie indicate per il tempo strettamente indispensabile per consentire, in sicurezza, il transito in controsenso dei mezzi utilizzati mediante l’utilizzo di movieri , a cura e spese della ditta richiedente che dovranno altresì impedire temporaneamente l’accesso sulle vie citate ai veicoli provenienti dalle vie limitrofe al momento del passaggio del veicolo/veicoli utilizzati;

8) che in caso di sfavorevoli condizioni meteo o se, per eventuali difficoltà tecnico- organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di montaggio/smontaggio gru per le date concordate, la validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sopra indicato indicato.

Con l’Ordinanza 769 del 4 dicembre 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli ordina in Via Francesco Rismondo intersezione Via Montello dal 06/12/24 al 13/12/24 di adottare i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale:

l’interdizione del transito pedonale sul tratto di marciapiede interessato dai lavori con contestuale deviazione dello stesso sul lato opposto della via mediante la preventiva collocazione della idonea segnaletica stradale di “pedoni lato opposto” in corrispondenza di entrambi gli attraversamenti pedonali ivi presenti;

l’istituzione del divieto di sosta permanente con obbligo di rimozione forzata sugli stalli di sosta per ciclomotori posti sul lato Est di Via Rismondo/Via Montello tratto di fronte all’edificio interessato dai lavori, per una lunghezza di mt 2,50 e una profondità di mt 4,50, per un totale di mq. 11.25, con contestuale revoca dell’offerta di sosta libera.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.