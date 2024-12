Un calendario ricchissimo di eventi per queste imminenti festività natalizie che tutti i proponenti si augurano possa rappresentare un momento di festa e spensieratezza per tanti cittadini

ASCOLI PICENO – Ricco come non mai quest’anno, il cartellone delle iniziative natalizie approntate dalla varie associazioni castoranesi per allietare culturalmente e socialmente la cittadina della Vallata.

Iniziative cui non ha fatto mancare il proprio contributo l’Amministrazione comunale del sindaco Rossana Cicconi, che ha patrocinato tutti gli eventi.

Del resto Castorano può vantare una lunga tradizione culturale, che proprio in occasione della ricorrenza del Natale trova il suo apice in una serie di proposte per tutti i gusti in grado di richiamare ogni anno dentro le mura castellane tante persone, tra cui molti turisti.

S’inizia sabato 7 dicembre (ore 17,15), con l’inaugurazione della mostra fotografica “Volti e Storie” presso i locali della parrocchia di S.Maria della Visitazione in via Castellana, curata dall’associazione “Punti di Vista” in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Libertà di Creare”; la mostra rimarrà aperta tutti i sabati e domeniche di dicembre e sabato 4 gennaio, con orario 16 – 18.

Si prosegue con l’accensione dell’Albero di Natale a cura della locale Pro-Loco, in programma per l’8 dicembre. Un evento molto atteso dai Castoranesi perché segna ufficialmente l’entrata in quella che è l’atmosfera di festa natalizia.

Così come molto atteso in quanto forse l’evento di maggiore respiro culturale è l’appuntamento per la serata conclusiva di “Scrivere per la Musica”, il festival di poesia che tanto lustro ha dato al paese di Castorano e che quest’anno spegne la ventesima candelina. La premiazione è prevista per sabato 14 dicembre con inizio alle ore 17,30 presso il teatro parrocchiale in via Roma.

E’ per domenica 22 dicembre sempre presso il teatro parrocchiale invece l’appuntamento (dalle ore 18 in poi) fissato dalla Pro-Loco per la “Festa di Natale”, protagonisti bambini e adulti, con l’attesa di Babbo Natale per gli uni e l’aperitivo di Natale per gli altri.

Al calendario degli eventi si aggiunge poi l’immancabile “Concerto di Natale” del 27 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di S.Maria della Visitazione organizzato dalla Parrocchia, durante il quale è prevista l’esibizione del Coro Giovanile Piceno e del Gruppo Corale Piceno diretti dal maestro Claudio Bellumore.

Interessante anche l’appuntamento del 28 dicembre presso il locale Museo Arti e Mestieri della Civiltà Contadina, dove con inizio alle 17 è in programma “Dal baule di famiglia”, Laboratorio di testimonianze di cultura immateriale sulle tradizioni natalizie del Piceno, a cura del Sistema Museale Piceno e del Centro Studi Tradizioni Popolari.

Altro concerto da non mancare, il 29 dicembre con inizio alle ore 20,45 presso la Parrocchia di S.Maria della Visitazione, della pianista Maria Cristina Mannello e del soprano Patrizia Perozzi.

Appuntamento poi al 5 gennaio ore 17 presso il teatro parrocchiale in via Roma, dove è in programma uno spettacolo teatrale della compagnia “Anime sul Palco”.

Si chiude il 6 gennaio con la grande “Tombolata dell’Epifania”, dalle 14,30 presso il teatro parrocchiale.

Insomma, un calendario ricchissimo di eventi a Castorano per queste imminenti festività natalizie, che tutti i proponenti si augurano possa rappresentare un momento di festa e spensieratezza per tanti cittadini.

